Los 6 estadios de Champions League que no tendrían permitido ser parte de Liga MX 

De los 36 estadios que recibirán partidos de la Champions League durante la Fase Liga 2026/27, seis de ellos no contarían con la autorización para ser anfitriones de los encuentros de Liga MX; 3 de ellos, ni siquiera podría ser avalados para la Liga de Expansión MX.

Incursionando en cada una de las 36 plazas que contarán con partidos de Champions League durante la temporada que apenas arranca, 6 de ellas no contarían con aval para ser parte de la Primera División del futbol mexicano, de acuerdo al cuaderno de cargos de la Liga MX.

El cuaderno de cargos impuesto por la FMF desde finales de la década pasada, dictaminaba en uno de sus artículos que todos y cada uno de los clubes que quisieran ser parte de la Liga MX deberían contar con un aforo para, mínimo, 20,000 aficionados.

Por su parte, dichos requisitos también se encuentran estipulados para la Liga de Expansión MX, exigiendo que cada uno de los inmuebles cuente con 15,000 asientos disponibles para los asistentes.

El ascenso y descenso se abolió en México al concluir la temporada 2018-19. Mexsport

Estos son los equipos, de Champions, que deberían salir de sus estadios durante la temporada 2026/27 para poder ser parte de la Liga MX o Liga de Expansión MX:

1. Slavia Praga, Chequia / Fortuna Arena

Los 23 títulos en la historia del Slavia Praga en Chequia no le servirían para ser parte de la Liga MX, ya que el Fortuna Arena –situado en Praga- cuenta con una capacidad total para 19,370 espectadores, rozando el límite impuesto por la cúpula del balompié azteca en busca de ser parte de la división estelar de México.

El Fortuna Arena fue inaugurado en 2008, recinto con capacidad para 19,370 espectadores. Instagram: slaviapraha

2. Lask, Austria / Raiffeisen Arena

El actual campeón de Austria, conjunto en el que militó Hugo Sánchez durante la temporada 1995-96, tampoco podría ser parte de la Liga MX debido al aforo de su estadio, mismo que cuenta con una capacidad para un total de 19,080 espectadores, debajo de lo establecido en el cuaderno de cargos de la FMF.

Inaugurado en 2023, la Raiffeisen Arena cuenta con capacidad para 19,080 espectadores. Cortesía: lask.at

3. Viking, Noruega / Viking Stadion

Vinking hará historia a partir del martes 8 de septiembre, día en el que comienza a rodar el balón en esta nueva edición del certamen europeo. Al igual que los estadios mencionados con anterioridad, el recinto no sería avalado por la Liga MX debido a su aforo, mismo que cuenta con una capacidad total de 15,900 espectadores.

El Viking Stadion es la casa del Viking FK de Noruega, mismo que supera los 15,000 espectadores de capacidad. Redes sociales

4. Sabah, Azerbaiyán / Bank Respublika Arena

Accediendo a la Fase Liga de Champions League tras superar 4 rondas de Playoffs, Sabah vivirá su primera experiencia como equipo del torneo más importante –a nivel de clubes- del Viejo Continente, sin embargo, el Bank Respublika Arena cuenta con una capacidad hasta para 13,000 espectadores, por lo que no podrían ser parte de la Liga MX ni de la Liga de Expansión MX.

5. Como, Italia / Estadio Giuseppe Sinigaglia

Con capacidad para 12,039 espectadores, el estadio en el que Como disputa sus partidos como local en la Serie A y la Champions League no podría ser parte del máximo circuito en el futbol mexicano debido al aforo con el que cuenta, dejando en el olvido la vista hacia el lago y las montañas de los Alpes.

6. Bodo-Glimt, Noruega / Aspmyra Stadion

El conjunto nórdico que maravilló en la edición anterior de la Champions League al imponerse a Manchester City, Atlético de Madrid y al Inter de Milán -a quienes eliminó- regresa al máximo certamen europeo, sin embargo, la historia de La Cenicienta no podría escribirse en la Liga de Expansión MX y mucho menos en la Liga MX, ya que su recinto cuenta con capacidad para recibir a, solamente, 8,500 espectadores.

El Aspmyra Stadion es la casa de los partidos del Bodo Glimt, conjunto que vuelve a Champions League tras ser la 'Cenicienta' de la edición anterior. Redes sociales

BFG