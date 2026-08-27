México involucrado en el nuevo escándalo de Infantino

México apareció en medio del nuevo escándalo que rodea a Gianni Infantino. The Athletic reveló que Juan Carlos Rodríguez, excomisionado de la Federación Mexicana de Futbol, participó en una propuesta respaldada por más de 250 millones de dólares para financiar y explotar comercialmente un nuevo torneo mundial Sub 15 de la FIFA.

Rodríguez fue parte del grupo que armó el proyecto y que terminó presentándolo ante Infantino. La idea era crear una competencia inspirada en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de beisbol, pero llevada al futbol y a una escala enorme: podían participar las 211 asociaciones afiliadas a la FIFA.

El exdirectivo del futbol mexicano no iba solo. Detrás de la propuesta estaba Eldridge Industries, el grupo de inversiones encabezado por Todd Boehly, presidente del Chelsea y copropietario de los Dodgers de Los Ángeles.

El proyecto ya tenía compromisos por más de 250 millones de dólares y el negocio contemplaba recuperar la inversión mediante derechos de televisión en distintos países y acuerdos de patrocinio.

La propuesta iba todavía más lejos. Durante las negociaciones se habló de permitir el uso de la marca y las licencias de la FIFA durante periodos de 20 y hasta 30 años.

Hubo conversaciones con ESPN, cadena que desde hace años transmite la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, para llevar la competencia al ESPN Wide World of Sports Complex, ubicado cerca de Disney World, en Orlando.

El plan contemplaba que las ceremonias de apertura y clausura fueran en Disney y que ESPN transmitiera el torneo para Estados Unidos.

Infantino también puso sobre la mesa una idea mucho más llamativa: que el primer partido enfrentara a las selecciones Sub 15 de Israel y Palestina.

El Consejo no sabía todo

Ahí es donde el asunto se vuelve más complicado para Infantino.

Miembros del Consejo de la FIFA aseguran que sabían que se trabajaba en un nuevo torneo Sub 15, pero no que el presidente estuviera negociando la entrada de inversionistas privados que esperaban obtener ganancias con el proyecto.

De acuerdo con personas cercanas a tres integrantes del Consejo, los detalles de esas conversaciones no les fueron presentados y varios terminaron enterándose cuando el proyecto salió a la luz.

La situación provocó molestia dentro del organismo. Algunos dirigentes comenzaron a preguntarse si era conveniente que inversionistas privados hicieran negocio con una competencia para menores y si una operación de ese tipo podía chocar con el carácter no lucrativo de la FIFA.

También surgió otro cuestionamiento: hasta dónde podía avanzar Infantino en una negociación de este tamaño sin llevar primero el tema al Consejo.

No se trata de un órgano menor. El Consejo está integrado por los ocho vicepresidentes de la FIFA y otros 28 miembros elegidos por las asociaciones y es considerado el principal espacio de toma de decisiones dentro del organismo.

La FIFA, por su parte, aseguró que desde diciembre de 2025 había informado al Consejo que buscaba una manera de cubrir los elevados costos del torneo y que Infantino había hablado de la necesidad de conseguir apoyo financiero.

El matiz está en que su respuesta no señala que se hubiera explicado al Consejo que ese dinero podía llegar de inversionistas privados que buscarían un rendimiento económico.

Poco antes del Mundial, la FIFA comunicó a Juan Carlos Rodríguez y a Eldridge Industries que había decidido no seguir adelante con la propuesta de más de 250 millones de dólares.

Eso no significa que el torneo haya muerto. La competencia Sub 15 sigue en los planes y su primera edición se disputará en Azerbaiyán, aunque por ahora sin el esquema de inversión privada que desató la polémica