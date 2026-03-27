VIDEO: Aficionados mexicanos 'torean' a portero de Jamaica

Jamaica consiguió su boleto a la Final del Repechaje de FIFA y seguir soñando con ser parte del Mundial 2026, sin embargo, uno de los momentos que dejó marcada su eliminatoria ante Nueva Caledonia se dio durante su calentamiento, cuando los aficionados mexicanos le escondieron el balón al arquero caribeño mientras él se los pedía una y otra vez.

Con gol de Bailey Cadamarteri (19’), Jamaica logró imponer condiciones en el duelo celebrado en el Estadio Akron, celebrando la victoria y dando un paso fundamental hacia un partido que podría significar el más importante en el siglo, ya que buscan su segunda calificación a una Copa del Mundo.

Antes de que el balón comenzara a rodar en la Perla Tapatía, durante el calentamiento de los porteros, el esférico terminó en las tribunas del inmueble y, cuando los jamaiquinos solicitaban que les fuera devuelto, los seguidores se reían y disfrutaban del momento tomándose fotos con la redonda y haciendo esperar a los protagonistas.

El personal de seguridad no tuvo que intervenir y, pese a la espera, el balón terminó regresando al rectángulo verde, ya que en el futbol no es como en el tenis o beisbol, donde si una pelota termina en las gradas, es del aficionado que la haya agarrado.

Ya durante el compromiso, Jamaica solamente sufrió en un par de ocasiones ante Nueva Caledonia, quienes intentaban dar la sorpresa y conseguir su boleto a la siguiente ronda de la eliminatoria, sin embargo, la falta de contundencia les cobró factura y se regresaron a Oceanía con las manos vacías.

Será el próximo martes 31 de marzo cuando Jamaica salga en papel de víctima al Estadio Akron para medirse a Congo, quienes cuentan con un valor de plantilla superior a los 150MDD, triplicando el de los Reggae Boyz y siendo los principales obligados a ganar para obtener su sitio en el Mundial 2026, donde compartirían el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

BFG