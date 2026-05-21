La curiosa forma en que Arteta se enteró del histórico título del Arsenal en la Premier tras 22 años

Mikel Arteta reveló este jueves cómo se enteró de que el Arsenal había conquistado la Premier League: su hijo mayor, Gabriel, irrumpió en el jardín llorando para decirle "Somos campeones, papá".

El entrenador del Arsenal reconoció en rueda de prensa que fue incapaz de ver el partido decisivo entre el Bournemouth y el Manchester City que le abrió la puerta a los gunners para la conquista de su primera Premier League en 22 años. Veinte minutos antes del pitido inicial, Arteta abandonó las instalaciones de entrenamiento del club, donde estaba concentrado el equipo y desde ahí siguieron las incidencias del duelo de los citizens, y se fue a casa.

"Era su momento (de los jugadores) para verlo juntos y ser ellos mismos", explicó el técnico vasco. Optó por salir al jardín, encender el fuego y preparar una barbacoa, sin ver ningún segundo del encuentro. Solo escuchaba ruidos desde el interior de la casa.

Fue entonces cuando ocurrió lo que describió como mágico: su hijo mayor, que milita en el equipo sub 18 del Arsenal, abrió la puerta del jardín corriendo, le abrazó entre lágrimas y pronunció la frase que lo cambió todo: "We are champions, Daddy".

Mikel Arteta lleva siete años al frente de los gunners, a los que tiene en el umbral de un doblete de ganar la final de la Champions League. Reuters

Solo ver la alegría fue mágico", dijo Arteta en conferencia de prensa. "Es uno de los mejores sentimientos que he tenido en mi vida."

El título llega después de tres subcampeonatos consecutivos para los Gunners, quienes durante las últimas tres temporadas habían visto cómo el trofeo se les escapaba en la recta final. La experiencia más dolorosa fue la temporada 2022-23, cuando lideraron la tabla durante meses antes de que el Manchester City les arrebatara el cetro en el cierre del calendario.

El Arsenal suma 82 puntos en 37 partidos para aventajar en cuatro unidades al City, que empató 1-1 ante Bournemouth el martes y no pudo sostener la presión en la parte final de la temporada. Con este título, el Arsenal llega a 14 campeonatos de la primera división inglesa, pero el primero desde la campaña de 2023-2024, lo que le da un toque especial.

Minutos después de que Gabriel le diera la noticia, el capitán Martin Odegaard lo llamó por videollamada para saber dónde estaba. Arteta les pidió que celebraran un rato solos y se reunió con ellos horas más tarde en un local de Mayfair.

El técnico también admitió el "alivio" de haber acallado a quienes dudaban de él, y lanzó un mensaje de ambición: "Ahora queremos más."

El Arsenal enfrenta al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest. Con el título de liga ya asegurado con antelación, todos los recursos del club apuntan ahora a Luis Enrique y su equipo. Un doblete histórico está al alcance de la mano del hombre que se enteró de ser campeón por la voz llorosa de su hijo.