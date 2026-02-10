Fin de una racha legendaria: LeBron James no será All-NBA esta temporada

La histórica racha de LeBron James como jugador All-NBA llegará a su fin esta temporada, marcando el cierre de uno de los logros más impresionantes en la historia de la NBA. Los Angeles Lakers anunciaron que el veterano alero se perderá el duelo ante los San Antonio Spurs debido a artritis en el pie izquierdo, lo que elevará su número de ausencias a 18 partidos en la campaña.

James ya no puede cumplir el requisito mínimo de 65 juegos disputados para ser elegible a los premios de fin de temporada, incluidos los equipos All-NBA. Desde su segunda campaña en la liga con los Cleveland Cavaliers, LeBron había sido seleccionado de manera ininterrumpida durante 21 temporadas consecutivas, un récord absoluto que refleja su longevidad, consistencia y dominio en la élite del baloncesto mundial.

La temporada 2025-26 ya había puesto en riesgo esta marca desde el inicio, luego de que James se perdiera los primeros 14 partidos mientras se recuperaba de una ciática. Aunque logró encadenar 17 apariciones consecutivas, su más reciente baja terminó por sellar matemáticamente el final de la racha.

LeBron James se perdió el inicio de la temporada debido a un problema de ciática. Reuters

A sus 41 años, LeBron sigue siendo una figura central en la NBA. A lo largo de su carrera, ha sido elegido 13 veces al primer equipo All-NBA, más que cualquier otro jugador en la historia. Además, ha aparecido cuatro veces en el segundo equipo y cuatro en el tercero, lo que subraya su permanencia en la élite durante más de dos décadas.

Este mismo mes, James alcanzó otro hito al extender su racha de selecciones al Juego de Estrellas a 22 temporadas consecutivas, aunque por primera vez fue votado como suplente. En ese contexto, el propio LeBron restó importancia a los reconocimientos individuales, enfatizando que su principal objetivo era recuperar su nivel competitivo tras un inicio de temporada atípico.

Solo quería volver a jugar al nivel alto que sabía que podía alcanzar, una vez que me quitara el óxido por haber perdido pretemporada, campamento y entrenamientos de verano, algo que nunca había hecho en mi carrera”, declaró tras ser seleccionado al All-Star. “No pensé en el Juego de Estrellas, para ser honesto”.

En lo que va de la temporada, James promedia 21.8 puntos, 6.9 asistencias, 5.7 rebotes y 1.1 robos por partido en 35 encuentros, números que siguen siendo de calibre estelar. Aunque no podrá extender su récord All-NBA, su legado como uno de los mejores jugadores en la historia del deporte permanece intacto, reforzado por una carrera que redefinió la longevidad y la excelencia en la NBA.