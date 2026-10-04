¡Caos en la Fórmula 1! Varios autos sufren problemas antes el inicio del Gran Premio de Bahréin

El caos se apoderó del primer intento de arranque del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, que tuvo que aplazar su inicio porque varios autos sufrieron problemas.

La dirección de carrera tuvo que posponer el comienzo por 40 minutos, luego de una lluvia torrencial que cayó mientras los autos empezaban a dirigirse a la parrilla de salida.

Cuando se intentó dar inicio a la competencia, Isack Hadjar se despistó en el primer paso por la Curva 3, aunque el francés de Red Bull logró regresar a pista.

Pero la controversia empezó cuando, al menos, una cuarta parte de los monoplazas sufrieron problemas de software, lo cual provocó un desorden en el grupo.

Los primeros en perder potencia en sus coches fueron Max Verstappen y Lewis Hamilton, siendo el británico quien se quedó detenido en la recta previa a la última curva del circuito de Sepang. Los ingenieros de Ferrari le comentaron sobre un potencial problema de software.

Segundos más tarde, Esteban Ocon y Valtteri Bottas, cuyos equipos son usuarios de las unidades de potencia de Ferrari, también se quedaron detenidos en pista, pero junto con Hamilton, recibieron un reseteo en el sistema electrónico y retomaron la marcha.

Extraoficialmente se reportó que todos los usuarios de las unidades de potencia de Ferrari, junto con uno de Audi y el de Verstappen, tuvieron fallas, recordando que se corrió por primera vez bajo condiciones de piso húmedo y, por reglamento, la potencia eléctrica de los motores se reduce de 350 a 250 kW.

Tras dos vueltas detrás del Auto de Seguridad, el cual quedó físicamente a la mitad del grupo porque no todos completaron dicho par de giros, el intento de arranque se suspendió.

La FIA intentará el procedimiento de arranque con el orden de salida original, por lo que Verstappen y Hamilton no perderán sus posiciones al frente del grupo.

El nuevo horario de inicio del Gran Premio será a las 2:33 hrs (Tiempo del Centro de México).