Verstappen explota contra el MadRing: "Si me das el plano del circuito, yo me encargo de arreglarlo"

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, es uno de los pilotos más críticos con la máxima categoría y tras la sesión de calificación del Gran Premio de España en el MadRing, el piloto de Red Bull ha sido directo con sus comentarios ante el circuito señalando que hay muchas cosas por mejorar para el futuro.

Verstappen logró la tercera posición en la arrancada quedando por detrás de Lando Norris, McLaren, y el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, pero más allá del resultado lo que despertó interés fueron sus críticas al circuito de Madrid, una pista semipermanente que dejó carreras de F2 y F3 como un aviso de lo difícil que será adelantar.

"El agarre me gusta, hicieron un buen trabajo con el asfalto. Pero en las curvas no se puede rebasar. Sé que siempre vendrán a decirte 'sí, pero el espacio', pero eso es basura. Siempre hay una manera de encontrar una oportunidad de rebase en un circuito", dijo Verstappen en la ronda de medios en el trazad.

Zonas de frenada equivocadas y la solución de Verstappen

El análisis del neerlandés se centró en la geometría de los frenados. Según explicó, la mayoría de las curvas obligan a los pilotos a desacelerar mientras mantienen el volante girado en lugar de hacerlo en línea recta, lo que elimina cualquier posibilidad de tirarle el auto por dentro al rival:

En las zonas de frenada deben aprender que nunca debería ser necesario tener que girar y combinar bajo frenada, porque eso no permite ningún tipo de rebase. Solo hay una trazada y eso hace que sea muy fácil defenderse".

Al ser cuestionado sobre qué modificaciones realizaría para corregir el trazado de 22 curvas antes de futuras ediciones, Verstappen concluyó con ironía y una propuesta abierta a los organizadores: