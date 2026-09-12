Luis Malagón jugó con América Sub-21 y cometió error que terminó en gol ante Cruz Azul

Luis Malagón sigue dando pasos en su recuperación, luego de tener actividad con el América Sub-21 frente a Cruz Azul. El guardameta mexicano disputó otro partido más como titular con la escuadra juvenil azulcrema, pues ya ha jugado cuatro encuentros, después de varios meses alejado de las canchas por la lesión que sufrió en el tendón de Aquiles.

El encuentro, realizado en las instalaciones de La Noria, formó parte del proceso de Malagón para recuperar ritmo y confianza de cara a su regreso al futbol competitivo.

Sin embargo, el arquero americanista tuvo una acción desafortunada durante el primer tiempo que terminó en gol para La Máquina

Malagón comete error y Cruz Azul se adelanta

Malagón intentó controlar una pelota, pero perdió la posesión ante Iñigo Cuesta, delantero de Cruz Azul, quien aprovechó la situación para marcar el 1-0.

La jugada provocó críticas hacia el guardameta del América, quien continúa con su proceso de recuperación después de una larga ausencia.

A pesar del error, el conjunto azulcrema logró reaccionar y remontó el encuentro. El América Sub-21 terminó imponiéndose 2-1 a Cruz Azul y consiguió los tres puntos en La Noria.

Para Malagón, más allá de la acción que terminó en gol, el partido representó una oportunidad importante para volver a sentir el ritmo de competencia y continuar con su preparación.

Malagón continúa su recuperación tras lesión

El regreso del arquero mexicano representa un paso importante después de la grave lesión que sufrió el 10 de marzo, cuando tuvo que abandonar entre lágrimas un partido de la Concacaf Champions Cup y ser retirado del terreno de juego en camilla.

Posteriormente, Malagón fue sometido a una cirugía en Guadalajara. Su recuperación se ha extendido durante varios meses, periodo en el que también quedó fuera del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Ahora, su participación con el América Sub-21 marca una nueva etapa en el proceso de regreso del guardameta.

El objetivo de Malagón será recuperar progresivamente su ritmo, confianza y nivel competitivo para volver a defender la portería del primer equipo del América.