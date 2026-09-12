Checo Pérez avanza en la parrilla del GP de España tras sanción a Carlos Sainz

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez se verá beneficiado en la parrilla de salida del Gran Premio de España tras confirmarse la penalización de tres puestos sobre el español Carlos Sainz, esto luego de la sesión de calificación disputada este sábado en el trazado semipermanente del MadRing.

Tras analizar la telemetría, transmisiones de radio y cámaras a bordo, los comisarios de la FIA determinaron retroceder a Sainz del lugar 17 al 20 en el orden de partida, dejando al madrileño por delante únicamente de Oliver Bearman y Lance Stroll.

El equipo no informó al piloto del coche 55 de que el coche 77 se acercaba realizando una vuelta lanzada, y el piloto no tomó ninguna medida para dejar pasar al coche que venía por detrás. Los comisarios determinan que el coche 55 obstaculizó innecesariamente al coche 77".

Con la sanción sobre el piloto de Williams, quien originalmente se había quedado en la posición 17, Checo Pérez ganará un lugar en la grilla del trazado madrileño para arrancar la competencia desde la casilla 18, situándose justo por detrás de Fernando Alonso, quien también ascendió a la posición 17. Sainz había quedado a solo cinco milésimas de poder avanzar el corte a la Q2, esto al quedar detrás de su compañero Alex Albon.

El contratiempo para el héroe local ocurrió durante la Q1 de la sesión de clasificación, cuando Sainz bloqueó el trayecto de Valtteri Bottas entre las curvas 6 y 7. Esta obstrucción impidió que el finlandés completara su intento lanzado dejándolo en la posición 20. El escandinavo ahora arrancará desde el escaño 19 tras verse beneficiado por la sanción de Sainz.

La carrera luce complicada partiendo desde la parte trasera dadas las complicaciones para lograr adelantamientos. Hasta ahora, los pilotos han señalado que la curva 5 parece ser el único punto donde podrían conseguir ganar posiciones en el trazado.