¡Doblete de Mbappé! Real Madrid golea al Rayo Vallecano y se acerca al Barcelona

El Real Madrid no tuvo mayores problemas para superar 4-1 al Rayo Vallecano en la Jornada 5 de LaLiga. Con un doblete de Kylian Mbappé, el conjunto merengue sumó tres puntos en el Santiago Bernabéu y escaló a la segunda posición de la clasificación, sólo por detrás del Barcelona.

Mbappé abrió el marcador al minuto 14 desde el punto penal. El delantero francés asumió la responsabilidad y convirtió la pena máxima para poner el 1-0.

El Real Madrid mantuvo el dominio y rápidamente amplió su ventaja. Al minuto 17, Álvaro Carreras marcó el segundo, mientras que Jude Bellingham apareció al 35 para colocar el 3-0 antes del descanso.

Rayo Vallecano intenta reaccionar

El conjunto visitante salió con una actitud diferente en la segunda mitad y consiguió descontar al minuto 51.

Sergio Camello aprovechó la oportunidad para marcar el 3-1 y darle algo de emoción al encuentro en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el Rayo Vallecano no logró generar una reacción suficiente para poner en riesgo la victoria del conjunto blanco.

Mbappé sentencia la goleada del Real Madrid

Cuando el partido llegaba a su recta final, Mbappé volvió a aparecer.

Al minuto 91, el atacante francés consiguió su segundo gol de la noche para establecer el 4-1 definitivo y completar su doblete.

Con la victoria, el Real Madrid llegó a 12 puntos y ascendió a la segunda posición de LaLiga. El equipo dirigido por los merengues se mantiene cerca del Barcelona, que ocupa el primer lugar de la clasificación.

El doblete de Mbappé volvió a ser determinante para que el Real Madrid consiguiera una victoria contundente y mantuviera el pulso por la cima del futbol español.