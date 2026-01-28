Las verdaderas razones por las que Diego Ramírez fue despedido del América

En medio de una crisis de resultados que tiene al América hundido en la posición 15 de la tabla general del Clausura 2026, la directiva del equipo de Coapa decidió despedir de la dirección deportiva a Diego Ramírez. Aunque el comunicado oficial suaviza la ruptura, el periodista David Medrano ha expuesto que la decisión obedece a una lucha de poder interna donde el cuerpo técnico terminó imponiéndose.

Según Medrano, la relación entre el directivo y el estratega André Jardine estaba completamente rota, obligando a las altas esferas del club a intervenir. "Es evidente, alguien tenía que salir de la institución y Joaquín Barcárcel, el hombre fuerte del América, pues decidió que fuera Diego Ramírez", explicó el periodista en un video colocado en redes sociales.

La lógica de la decisión, de acuerdo con la fuente, fue proteger el proyecto en la cancha, sacrificando la estructura administrativa. "Ni modo que quites al técnico tricampeón, ni modo que quites a Jardine después de todo lo que le ha dado al América; se hicieron ya insalvables las diferencias", sentenció Medrano, añadiendo que incluso hubo distanciamiento físico previo al anuncio: "Ya venía la cosa muy ladeada, ya al partido en Pachuca Diego ya no viajó... porque le entendía que las diferencias con Jardine ya eran insalvables".

El conflicto habría escalado debido a discrepancias en los fichajes, como las llegadas de Allan Saint-Maximin y Javairo Dilrosun, apuestas de Ramírez basadas en inteligencia deportiva que no eran prioridad para el técnico brasileño. Medrano advierte que hay un trasfondo más denso: "Se hablan de cosas que habrá que comprobarlas, pero se hablan de cosas complicadas que fueron llevando a esta situación".

Esta salida también impacta a la presidencia del club. "Evidentemente que Santiago [Baños] queda lastimado con la salida de su brazo derecho como lo es Diego Ramírez, y Jardine queda fortalecido porque evidentemente que un hombre que ya no le era cómodo termina saliendo", concluyó Medrano.

La versión oficial: Continuidad ambigua y elogios institucionales

En contraste con la turbulencia descrita, el Club América emitió un comunicado donde oficializó que Diego Ramírez deja el cargo de director deportivo del primer equipo varonil, pero aseguró que seguirá vinculado a Grupo Ollamani para la "implementación de proyectos deportivos".

La institución reconoció el aporte de Ramírez, destacando su rol en la época dorada reciente: "Diego... ha sido una pieza fundamental en el proyecto deportivo del Club”.

El club cerró su mensaje asegurando que este movimiento es un ascenso en su carrera: "Estamos convencidos de que este cambio en su camino es un paso más hacia su consolidación como un ejecutivo de primer nivel en el futbol".