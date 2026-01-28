Pumas y la sequía de títulos: Carrasquilla pide no cargar con el pasado

Los Pumas de la UNAM están cada vez más cerca de cumplir 15 años sin levantar un título de Liga MX, una racha que se extiende desde el Clausura 2011, cuando vencieron a Monarcas Morelia por marcador global de 3-2 en la Final disputada el 22 de mayo de aquel año.

Sin embargo, dentro del plantel auriazul hay claridad: el pasado no debe convertirse en una losa. Así lo expresó el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, quien aseguró que el actual grupo no debe asumir presiones por situaciones que no les corresponden, aunque reconoció que el objetivo es claro: buscar la octava estrella.

Es triste pensar que Pumas lleva tanto tiempo sin un campeonato, pero este equipo no puede tener presión. Muchos llevamos menos de dos años en el club; somos parte de la historia, pero queremos construir el futuro. No podemos atribuirnos la responsabilidad de lo que pasó antes. Tenemos que hacer nuestro trabajo y buscar ese campeonato que tanto anhelamos”, afirmó el mediocampista universitario.

Robert Morales y Adalberto Carrasquilla tienen como objetivo conquistar un campeonato con Pumas Edgar Berrios

Además de la Liga MX, los felinos tendrán una doble oportunidad de romper la sequía. El delantero paraguayo Robert Morales destacó que el equipo afrontará con máxima seriedad los dos torneos que disputará en los próximos meses: el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Ambos torneos son muy importantes para nosotros. Vamos a jugar la Concacaf y sabemos que Pumas, donde compita, siempre lo hará con ganas de ganar. Nos prepararemos de la mejor manera para enfrentar los dos torneos como se debe”, señaló Morales.

Por ahora, el conjunto universitario se enfoca en su siguiente compromiso: Pumas visitará a Santos Laguna este viernes, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, con la misión de seguir sumando y mantener vivo el objetivo de volver a lo más alto del futbol mexicano.