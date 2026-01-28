Tom Brady explota contra el Salón de la Fama por Bill Belichick: "Es completamente ridículo"

El legendario Tom Brady sumó su voz a la de muchas estrellas del deporte como Patrick Mahomes, LeBron James y JJ Watt que no entienden por qué Bill Belichick no fue elegido en en su primera oportunidad para ingresar al Salón de la Fama, pero el caso de Brady resalta porque él fue el quarterback con el que el coach hizo mancuerna y ganaron seis Super Bowls a lo largo de 18 años de dinastía con los New England Patriots.

Brady, quien después de dejar a los Patriots se coronó con los Tampa Bay Buccaneers para ser el máximo ganador como jugador con siete anillos, mostró frustración por el trato que recibió su exentrenador, que por su parte, es el coach más galardonado con ocho títulos, pues a los seis que ganó con los Patriots se suman los dos que conquistó con los New York Giants como coordinador defensivo.

No lo entiendo. Estaba con él todos los días. Si él no es un miembro del Salón de la Fama de primera boleta, entonces realmente ningún entrenador debería serlo jamás, lo cual es completamente ridículo porque hay gente que lo merece”, reflexionó Brady en entrevista para el programa radial Brock & Salk Show.

Belichick, de 73 años, necesitaba 40 de los 50 votos del comité de selección, no alcanzó el umbral requerido de acuerdo con varios medios que lo informaron el martes 27 de enero.

El entrenador era considerado un candidato casi seguro para la Clase 2026. Su récord de 333 victorias (segundo en la historia detrás de Don Shula) y 19 temporadas consecutivas con récord ganador entre 2001 y 2019 lo posicionaban como uno de los más grandes de todos los tiempos.

Tom Brady ahora es analista de televisión, además de tener una participación accionaria minoritaria de Las Vegas Raiders. Instagram.com/tombrady/

“No hay entrenador por el que preferiría jugar… Si tengo que elegir un entrenador para salir y ganar un Super Bowl en una temporada, me quedo con Bill Belichick”, dijo Brady. El quarterback enfatizó la preparación, la excelencia y la capacidad de Belichick para maximizar el talento de sus jugadores, destacando que su impacto trasciende cualquier controversia.

Aunque escándalos como Spygate (2007), donde los Patriots fueron sancionados por grabar señales de rivales, y Deflategate (2015), relacionado con balones desinflados en un juego de campeonato de la AFC, han sido mencionados como posibles factores en las deliberaciones del comité, Brady los dejó de lado para centrarse en los logros. “Al final, va a entrar al Salón de la Fama. De eso no me preocupo”.

Tom Brady ganó siete anillos de campeón como quarterback con New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers. Instagram/tombrady/

Robert Kraft, dueño de Patriotas, otro sorprendido

Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, también se mostró sorprendido y crítico con la decisión. En un comunicado, Kraft afirmó que, más allá de cualquier diferencia personal con Belichick, su récord habla por sí solo.

“Es el mejor entrenador de todos los tiempos y merece inequívocamente ser un miembro de Salón de la Fama unánime de primera boleta”, declaró Kraft, quien resaltó cómo Belichick estableció el estándar de excelencia en la era del tope salarial y la agencia libre, logrando un éxito sostenido sin precedentes.