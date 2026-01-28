¿Quién es Luiz Araújo? El campeón de Libertadores que busca Cruz Azul

El mercado de fichajes de invierno se convirtió en un auténtico tema de estado para la directiva de Cruz Azul. Tras la caída de la opción de Miguel Borja y la baja de Ángel Sepúlveda, la urgencia de encontrar un referente ofensivo creció exponencialmente. Actualmente, Gabriel Fernández aparece como el único delantero nominal de peso en la plantilla, lo que obligó a los cementeros a rastrear opciones de jerarquía internacional en la recta final del periodo de transferencias.

Aunque nombres como Henry Martín, Matías Arezo o Nicolás Ibáñez circularon en el entorno celeste, una nueva posibilidad desde el extranjero sacudió las redes sociales. Reportes de la prensa brasileña indicaron que La Máquina puso la mira en Luiz Araújo, actual figura del Flamengo de Brasil.

¿CÓMO JUEGA Y CUÁNTO CUESTA EL DESEADO REFUERZO BRASILEÑO?

Luiz Araújo es un atacante de 29 años que destaca por su polivalencia en el frente de ataque. Con una estatura de 1.75 metros, su posición natural es la de extremo derecho, aprovechando su perfil cambiado para encarar hacia el centro, aunque también rinde con eficiencia como mediapunta o incluso centrodelantero.

En lo que va de este 2026, el jugador sumó una cantidad importante de minutos en el 'Mengao', un equipo repleto de estrellas internacionales donde la competencia es feroz. En términos económicos, el fichaje representaría una inversión fuerte para la cooperativa. Según el portal Transfermarkt, el valor aproximado de mercado de Araújo ronda los 7.5 millones de dólares.

Luiz Araújo celebrando un gol el Flamengo. AFP

Cabe destacar que el club brasileño desembolsó 10 millones de dólares para traerlo desde la MLS y el jugador cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2027, lo que obligaría a Cruz Azul a negociar una compra definitiva o un préstamo con condiciones muy específicas que no le impliquen un gran desembolso.

UNA TRAYECTORIA LLENA DE TÍTULOS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL

El recorrido de Luiz de Araújo Guimarães Neto es envidiable para cualquier futbolista del continente. Formado en el São Paulo, demostró su olfato goleador desde joven al ser el máximo anotador de la Copa Libertadores Sub-20 en 2016. Su talento lo llevó rápidamente al viejo continente, donde militó cuatro temporadas con el Lille de Francia. En el club europeo, formó parte de la histórica plantilla que conquistó la Ligue 1 en la temporada 2020-21, superando al poderoso PSG.

Luiz Araújo en un partido del Flamengo. AFP

Tras su aventura en Francia y un paso destacado por el Atlanta United de Estados Unidos, Araújo regresó a su país para consolidarse como un multicampeón con el Flamengo. En su palmarés reciente presume trofeos de altísimo calibre: la Copa de Brasil 2024, el Campeonato Carioca y, por encima de todo, la Copa Libertadores 2025 y la Copa Intercontinental.

Si la directiva cementera logra concretar este fichaje, el futbol mexicano recibiría a un jugador en plenitud física que sabe perfectamente lo que es levantar trofeos y cargar con la presión de instituciones gigantes.