Checo Pérez 2026: Los momios lo sentencian como desfavorecido en su debut con Cadillac

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac ha generado una enorme expectativa mediática, pero nulo optimismo en los mercados de apuestas.

Como undécimo equipo de la parrilla, el proyecto estadunidense respaldado por General Motors inicia su andadura bajo un escepticismo casi unánime: a finales de enero de 2026, los momios sitúan al mexicano como un no favorito absoluto, lejos de cualquier posibilidad real de podio o victoria.

El campeonato de pilotos: Una montaña imposible para Checo

Para el título mundial, las cuotas reflejan una brecha abismal entre los líderes y el proyecto de Cadillac. Mientras favoritos como George Russell (11/4), Max Verstappen (3/1) y Lando Norris (5/1) dominan las preferencias, las opciones de Checo se diluyen en cifras astronómicas:

Sky Bet: 150/1

Bet365/JustBookies: Entre 150/1 y 250/1

BetUS:+20,000 (200/1)

NetBet: 400/1 (El escenario más pesimista)

Caliente: 151/1

Estas cifras otorgan a Pérez una probabilidad implícita de ser campeón de apenas entre el 0.2 y el 0.6 por ciento.

Victoria en carrera de F1 este año: ¿Un milagro para Cadillac?

Las casas de apuestas también descartan, por ahora, ver al tapatío en lo más alto del podio. En bet365, el mercado "Sergio Pérez – Ganará al menos una carrera" se paga en 200/1, una cuota idéntica a la de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas. Aunque no se han abierto mercados masivos para "podios", analistas estiman que las cuotas oscilarían entre 20/1 y 100/1, subrayando la dificultad histórica que enfrentan los equipos debutantes.

Para Checo, las apuestas no parecen justas cuando en su trayectoria en la F1 ha subido 39 veces al podio, destacando seis victorias; también tiene 17 segundos sitios y 16 terceros. Los apostadores a estas alturas lo ven tan complicado que termine entre los tres mejores en alguna carrera con Cadillac, que por cada dólar que alguien apueste pagan 200 si el tapatío logra terminar en el podio.

Sergio Pérez y Valteri Bottas acumulan más de 500 grandes premios en la suma de sus trayectorias en la Fórmula 1. Instagram/cadillacf1/

Cadillac: El desafío de ser el nuevo

El panorama para el campeonato de constructores no es más alentador. Cadillac oscila entre los 200/1 y 250/1 en sitios como Sportsbet y BetUS, superando únicamente a equipos con crisis financieras o técnicas profundas. En contraste, Mercedes (+150), McLaren y Ferrari se perfilan como los gigantes a batir en el cambio de reglamentación.

Este escepticismo responde a factores lógicos del deporte:

1. Curva de aprendizaje: Los problemas de fiabilidad y la falta de datos históricos suelen lastrar a las nuevas escuderías.

2. Motorización: Aunque Cadillac debutará con unidades de potencia Ferrari, la integración del chasis propio siempre representa un reto de ingeniería.

3. Experiencia vs. Realidad: Pese a que Checo y Bottas suman más de 500 Grandes Premios, medios especializados coinciden en que el objetivo realista será la zona media-baja y la lucha por puntos esporádicos.

Sergio Pérez cuenta con 39 podios en su carrera en la máxima categoría, de los cuales seis han sido victorias. Instagram/cadillacf1/

El optimismo de Checo Pérez a su vuelta a la F1

A pesar de la frialdad de los números, Pérez se mantiene firme: “Podemos progresar extremadamente rápido”, declaró recientemente. La verdadera cara del monoplaza se verá el próximo 8 de febrero en la presentación oficial y, posteriormente, en los test de pretemporada, donde los momios podrían ajustarse. Por ahora, para los apostadores, el 2026 de Checo será una batalla épica desde el fondo de la parrilla.