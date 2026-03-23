La verdad tras el video viral en el Estadio BBVA: ¿Por qué el aficionado golpeó a un joven?

El duelo entre Rayados de Monterrey y Chivas de la Jornada 12 no terminó con el silbatazo final. Mientras el Rebaño Sagrado celebraba una victoria de 3-2 gracias al penal atajado por Raúl ‘Tala’ Rangel, la tensión explotó en las tribunas del Estadio BBVA. Un video que circuló de forma masiva en redes sociales captó el momento exacto en el que un hombre de camiseta negra forcejeó con un joven y le propinó un fuerte golpe en la cabeza, lo que desató la furia de los internautas contra el supuesto agresor.

Vista general del Estadio BBVA Mexsport

La grabación, realizada por un periodista que cubría el encuentro, mostró una escena que muchos calificaron como violencia injustificada en un primer momento. El clip se volvió tendencia en cuestión de minutos, justo cuando la euforia por la atajada monumental de Raúl ‘Tala’ Rangel ante el penal de Uros Durdevic estaba en su punto máximo. Sin embargo, lo que parecía un ataque entre desconocidos dio un giro de 180 grados cuando el protagonista de las imágenes decidió dar la cara y explicar qué sucedió realmente en la casa de La Pandilla.

LA RESPUESTA DEL PADRE ANTE EL COMPORTAMIENTO INACEPTABLE

El hombre, identificado en plataformas digitales como @agmatias, no se quedó callado ante los señalamientos que lo tildaban de violento. A través de un mensaje directo al reportero que difundió las imágenes, aclaró que el joven agredido no era un extraño, sino su propio hijo. El motivo del ‘zape’ y el regaño efusivo fue una conducta que el padre consideró intolerable dentro de un recinto de futbol: el muchacho lanzó cerveza hacia otros asistentes tras la falla del penal de Monterrey.

Según la versión del padre, su reacción buscó corregir una falta de respeto y evitar que la situación pasara a mayores con otros aficionados locales que ya estaban molestos por el baño de bebida. "Mi hijo cometió un terrible error y lanzó cerveza. Lo regañé efusivamente y tuve que calmar los ánimos de varios Rayados", explicó el aficionado. Además, arremetió contra el periodista, acusándolo de burlarse mientras grababa la reprimenda familiar, lo que aumentó la tensión en ese sector del Estadio BBVA.

LECCIONES DE DISCIPLINA EN EL DEPORTE NACIONAL

El hombre cerró el tema asegurando que su hijo aprendió una lección de madurez, pues ganar no justifica burlarse de nadie ni agredir a la afición rival. A pesar de la polémica, el aficionado mantuvo su postura de que la disciplina era necesaria en ese momento crítico para evitar una bronca mayor en la tribuna. Mientras tanto, en lo deportivo, Chivas se consolidó como líder del Clausura 2026, dejando a los Rayados sumidos en una crisis de resultados que ya preocupa a toda la Sultana del Norte.

El aficionado aclaró en redes lo sucedido con su hijo. Captura de pantalla

Este incidente reavivó el debate sobre la seguridad en los estadios y los límites de la corrección parental en espacios públicos, pero, sobre todo, dejó claro que, en el futbol mexicano, la pasión a veces desborda el sentido común. La directiva del Monterrey no emitió un comunicado oficial al respecto, pero el video sirve como recordatorio de que el comportamiento en las gradas está bajo la lupa constante de las cámaras de los celulares. Al final, el ‘zape’ viral se convirtió en una moraleja sobre el respeto al rival, incluso en la derrota más dolorosa.