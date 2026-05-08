¿Cuánto cuesta sacar a Julián Quiñones de Arabia Saudita? Su renovación hace que parezca imposible

Hay un número que lo explica todo: 29. Eso es lo que lleva anotado Julián Quiñones en la Saudi Pro League esta temporada. Más que Cristiano Ronaldo, más que Ivan Toney, más que Joao Félix. El segundo goleador más prolífico del planeta en 2026 y el hombre que el Al-Qadisiya acaba de blindar con un contrato hasta junio de 2030. La consecuencia matemática de esa decisión es simple: sacarlo de Arabia Saudita ya no es un capricho. Es una operación de alto costo.

Con la renovación, el salario del delantero de la Selección Mexicana ascendería a alrededor de ocho millones de dólares anuales -unos 137.5 millones de pesos al tipo de cambio actual-, superando en un millón de dólares lo que percibe Raúl Jiménez en el Fulham de la Premier League. Para la Liga MX, ese número luce simplemente imposible de sostener. El techo salarial más alto documentado en el futbol mexicano no alcanza ni cerca lo que cobra el oriundo de Colombia en el desierto saudí.

El precio de la carta, sin embargo, es el verdadero problema. Antes de la renovación, su valor de mercado rondaba los 20 millones de dólares. Con el nuevo contrato de cuatro años adicionales, esa cifra escalaría al menos un por ciento, situándose cerca de los 30 millones de dólares -aproximadamente 515.7 millones de pesos- según el análisis de Nación Futbol. Transfermarkt, por su parte, tasaba a Quiñones en 12 millones de euros antes del anuncio de la extensión, un valor que el propio rendimiento del atacante ha dejado obsoleto.

En los últimos meses, surgieron versiones sobre interés desde la Premier League, además de intentos de clubes mexicanos como América, Cruz Azul y más recientemente Rayados de Monterrey por repatriar al delantero. Chelsea y otros equipos de la primera división inglesa habían sondeado su situación contractual. La renovación no cancela ese interés, pero eleva el peaje. Quien quiera a Quiñones ahora no solo debe cubrir la transferencia: debe convencerlo de abandonar un salario que ninguna liga de América puede igualar.

La plantilla completa del Al-Qadisiya supera una valoración de 100 millones de euros según estimaciones de Transfermarkt, lo que sitúa a Quiñones como la pieza más valiosa de un proyecto que ha crecido en paralelo a sus goles. El club lo sabe. Por eso extendió el contrato dos años antes de que venciera.

Con apenas 29 años y viviendo el mejor momento goleador de su carrera, Quiñones se mantiene como uno de los futbolistas tricolores más cotizados del mundo. El Mundial de 2026 en suelo mexicano podría relanzar aún más su cotización. Para entonces, los 30 millones de dólares como piso de negociación ya no sonarán exagerados. Pueden sonar a ganga.