Chivas apela a la fe: 3,000 fans acuden al entrenamiento del Rebaño antes de enfrentar a Tigres

La tarde en la capital de Jalisco se volvió roja y blanca en la cabecera sur del Estadio Akron. A horas del partido que definirá su temporada, el Club Deportivo Guadalajara decidió abrir su último entrenamiento y la respuesta fue inmediata.

Cerca de 3,000 aficionados ocuparon el espacio habilitado del inmueble para acompañar al equipo en la antesala de la vuelta de los cuartos de final ante Tigres. Entre banderas, cánticos y un ambiente que por momentos recordó a un partido oficial, la sesión tomó un tono distinto.

Bajo el lema "¡Chivas es su gente!", la institución rojiblanca aprovechó la coincidencia de su 120 aniversario para cerrar filas con su afición. Pese a cargar con una losa pesada tras el partido de ida en Monterrey, la respuesta de los "Chivahermanos" dejó claro que la fe en la remontada permanece intacta.

La convocatoria contempló alrededor de 2,000 boletos para abonados, además de grupos de animación y accesos adicionales que elevaron la cifra final.

Apuestan por la remontada

Guadalajara llega con desventaja de 3-1 tras la ida en Monterrey. En aquel encuentro, Ricardo Marín adelantó al equipo, pero Tigres respondió con anotaciones de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito necesita ganar por al menos dos goles para mantenerse con vida en la liguilla. Del otro lado, Tigres puede gestionar la ventaja.

Más allá de los números, la práctica abierta dejó una imagen concreta. Jugadores y afición compartieron el mismo espacio emocional en un estadio que será escenario del intento de remontada. El equipo trabajó mientras desde la tribuna se repetía una consigna que apuntó al partido de vuelta de la Liguilla MX.

El duelo está programado para este sábado 9 de mayo a las 19:07 horas y será transmitido por Amazon Prime Video, sin señal en televisión abierta. Guadalajara, que terminó la fase regular en el segundo lugar con 36 puntos, enfrenta a un rival que avanzó como séptimo con 25 unidades.

Un estadio abierto, una cabecera ocupada y un equipo que cerró filas con su gente antes de buscar, en 90 minutos, cambiar su historia.