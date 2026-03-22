VIDEO: Nueva persecución y violencia en los estadios de Liga MX

La violencia en la Liga MX se sigue suscitando cada fin de semana y, tras el partido entre Monterrey y Chivas, aficionados de Rayados protagonizaron una persecución ante un seguidor del Rebaño, al que terminaron sometiendo y golpeando.

En un partido que terminó con los ánimos a tope luego de que Monterrey se acercara al empate y fallaran un penal en el último segundo que significó su derrota, los aficionados no dejaron que el silbatazo final terminara con las emociones que había dejado el partido.

Los 10 goles de Hormiga González y la marca rota de Chicharito quedaron en el olvido momentáneamente, así como los 10 triunfos del Rebaño que no traen buenos recuerdos para los 12 veces campeones de la Liga MX.

En redes sociales comenzaron a difundirse las imágenes de los aficionados corriendo detrás de un seguidor de Chivas, mismos que le echaron montón y unos metros más adelante lograron someterlo hasta golpearlo.

Esta no es la primera vez en la que el Estadio BBVA sufre de actos de violencia en sus inmediaciones, siendo -desafortunadamente- algo habitual para una afición que sufre con un equipo que no le brinda los resultados esperados, ya que tras la Jornada 12 del Clausura 2026 se mantienen fuera de Liguilla y eliminados de Concachampions desde los Octavos de Final.

El Estadio BBVA se prepara para recibir los partidos de Repechaje para el Mundial 2026, donde Bolivia y Surinam esperan ganar el compromiso a celebrarse en el Gigante de Acero y enfrentarse a Irak en el duelo que dará uno de los últimos boletos a la Copa del Mundo que se celebrará este mismo verano.

De momento, Monterrey, Chivas, la Liga MX y la FMF se mantienen en silencio tras los hechos suscitados la noche del sábado 21 de marzo.

BFG