VIDEO: Aficionado ataca a periodista en el Estadio BBVA tras el Monterrey vs Chivas

El silbatazo final del encuentro entre los Rayados de Monterrey y las Chivas trajo consigo un episodio oscuro que ensucia nuevamente al futbol mexicano. Lejos de la fiesta deportiva que se esperaba disfrutar en la tribuna del monumental Estadio BBVA, la furia ciega y el descontrol total tomaron el protagonismo absoluto. Un aficionado desató su ira de manera incomprensible, primero contra su propio acompañante, un joven que portaba con orgullo la camiseta del equipo rojiblanco, y posteriormente, contra un trabajador de los medios de comunicación que cumplía con su deber de documentar los hechos.

Escudo d elos Rayados de Monterrey. Mexsport

La tensión en las butacas del inmueble regiomontano alcanzó un punto crítico en cuestión de segundos. Mientras el seguidor insultaba, gritaba y jaloneaba a su joven acompañante en un acto de total intolerancia, un valiente periodista del medio Hora Cero encendió la cámara de su teléfono celular para registrar el condenable acto de acoso. Al percatarse de la grabación que lo evidenciaba, el iracundo sujeto desvió toda su rabia hacia el comunicador, desatando una agresión física y verbal que causó confusión entre los demás aficionados presentes en esa sección específica de la grada.

CAOS Y AMENAZAS CONTRA LA PRENSA EN EL GIGANTE DE ACERO

Las impactantes imágenes que ahora circulan a gran velocidad en diversas redes sociales muestran el nivel de brutalidad del agresor. Diversos asistentes al partido, con evidente preocupación, intentaron intervenir de inmediato para frenar el conflicto, separar a los involucrados y calmar los ánimos. Sin embargo, el esfuerzo colectivo resultó inútil ante la actitud colérica y desafiante del fanático. En el video viral, se escucha con aterradora claridad cómo el sujeto, totalmente fuera de sí, lanza amenazas directas hacia el periodista, advirtiendo de forma intimidatoria que conocía su identidad personal, en un claro intento de silenciar el ejercicio periodístico.

Este acto de intimidación rápidamente pasó de las palabras a los golpes. El hincha local burló a los presentes y se abalanzó con fuerza contra el reportero para propinarle un ataque físico directo, violando cualquier protocolo de seguridad y de sana convivencia del recinto. La rápida difusión del material audiovisual desató una gigantesca ola de críticas, indignación y exigencias de justicia en el internet. Los enfurecidos usuarios pidieron a la directiva regiomontana utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para identificar al responsable de inmediato y vetarlo de por vida de cualquier evento deportivo a nivel nacional.

LA VIOLENCIA NO DA TREGUA AL FUTBOL MEXICANO

Este comportamiento violento se suma a una serie de altercados registrados durante los últimos torneos de la Liga MX. En jornadas recientes, inmuebles de gran tradición con equipos como América, Pumas y Toluca reportaron riñas y enfrentamientos similares en sus tribunas y explanadas. Ante estos sucesos, los reglamentos oficiales de competencia estipulan sanciones económicas para los clubes locales por fallas en sus operativos de seguridad, además del bloqueo de acceso a los agresores plenamente identificados.

Estadio BBVA de Monterrey. Mexsport

Hasta el momento, la directiva regiomontana no emitió un comunicado oficial sobre el ataque al periodista ni detalló si los elementos de seguridad del Estadio BBVA lograron la detención del individuo en el lugar. Las autoridades correspondientes y la Comisión Disciplinaria tienen en sus manos la revisión de los videos para determinar las consecuencias administrativas de este suceso, el cual pone nuevamente bajo la lupa los protocolos de vigilancia en los estadios del futbol mexicano.