Lluvia obliga a reprogramar calificación de Pato O'Ward en el circuito de Indianápolis

La lluvia persistente y la acumulación de agua en el circuito interior del Indianapolis Motor Speedway durante el viernes forzaron la reprogramación de la clasificación para el Gran Premio de Indianápolis para el sábado por la mañana, momento en que Pato O’Ward definirá su posición de arranque.

Esta decisión fue tomada por los organizadores para garantizar la seguridad de los competidores ante las condiciones climáticas adversas que impidieron el desarrollo normal de la actividad en pista. Como consecuencia de este ajuste en el cronograma, la sesión de calentamiento que estaba prevista originalmente para el sábado ha sido cancelada definitivamente para abrir espacio a la lucha por la posición de privilegio.

Para los aficionados que siguen la actividad de la IndyCar Series desde la Ciudad de México, la sesión de clasificación dará inicio a las 08:45 horas de este sábado. Por su parte, el evento principal no sufrió modificaciones en su horario de arranque, por lo que las 85 vueltas de la competencia comenzarán a las 14:30 horas, tiempo del centro de México.

Se espera que las condiciones climáticas mejoren para permitir que los pilotos enfrenten las 14 curvas del trazado de 2.439 millas sin mayores contratiempos.

Alex Palou domina las prácticas mientras Pato O’Ward busca el ritmo

A pesar de las complicaciones climáticas posteriores, las sesiones de práctica se llevaron a cabo previamente en condiciones de pista seca, donde el español Alex Palou demostró su dominio absoluto.

El tetracampeón de la serie y piloto del auto número 10 de Chip Ganassi Racing lideró ambas tandas de entrenamiento, registrando un tiempo de 1:10.0904 en la primera sesión y de 1:10.4507 en la segunda. Cabe destacar que Palou llega como el gran favorito tras haber ganado esta carrera de forma consecutiva en los últimos tres años, mostrando una adaptación impecable al circuito.

En contraste, el piloto mexicano Pato O'Ward tuvo una jornada de intenso trabajo con el equipo Arrow McLaren para intentar cerrar la brecha con los punteros. Durante la primera práctica, el regiomontano se ubicó en la decimoquinta posición con una marca de 1:10.6633, mientras que en la segunda sesión finalizó en el puesto 19 al detener el cronómetro en 1:11.0955.