Venezuela elimina a Japón y avanza a semifinales del Clásico Mundial

MIAMI. Wilyer Abreu ha conectado 39 jonrones en su incipiente carrera en Grandes Ligas, pero si se juntaran todos probablemente no alcanzarían la dimensión del que disparó esta noche en Miami.

El jardinero de los Medias Rojas de Boston encontró dos compañeros en base y conectó un cuadrangular de tres carreras que cambió el rumbo del partido y selló una histórica victoria de Venezuela 8-5 sobre Japón, resultado que mete a la novena sudamericana a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol.

El país sudamericano, considerado una potencia del beisbol por la cantidad y calidad de peloteros que tiene en Grandes Ligas, logró apenas su segunda clasificación a la antesala de la final de este torneo.

De paso, el resultado permitió que Venezuela se uniera a República Dominicana como los dos representantes del continente americano en el torneo de beisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para Japón, vigente campeón del torneo y el único país con múltiples títulos en el Clásico Mundial (tres), fue la primera vez en su historia que queda eliminado antes de la ronda de semifinales.

El juego inició cargado de electricidad.

En apenas el segundo pitcheo del encuentro, Ronald Acuña Jr., el estelar jardinero de los Bravos de Atlanta, conectó un cuadrangular ante el as de los Dodgers y Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto. El batazo adelantó a Venezuela y daba la sensación de que algo grande se estaba cocinando en Miami.

Pero la respuesta japonesa fue inmediata.

Shohei Ohtani, considerado el mejor jugador del mundo, respondió con otro jonrón como primer bateador japonés, empatando 1-1 la pizarra.

Los sudamericanos volvieron a golpear en la segunda entrada. Ezequiel Tovar abrió con doblete y poco después anotó con otro extrabase de Gleyber Torres.

Ahí Yamamoto ajustó. Tras conceder base por bolas a Abreu, retiró de forma consecutiva a Salvador Pérez, Jackson Chourio y Acuña. El derecho japonés terminó retirando a nueve de los últimos 10 bateadores que enfrentó, en una actuación de cuatro entradas, cuatro hits, dos carreras, una base por bolas y cinco ponches.

Mientras tanto, Ranger Suárez, abridor venezolano, había contenido a la ofensiva japonesa tras el jonrón de Ohtani, hasta la tercera entrada.

Después de una base por bolas a Sosuke Genda y un pasaporte intencional a Ohtani, Teruaki Sato conectó un doblete que empató el encuentro 2-2, y enseguida Shota Morishita disparó un cuadrangular de tres carreras que puso a Japón al frente 5-2, ventaja que, considerando el historial japonés en este torneo, parecía definitiva.

Pero Venezuela no se rindió.

Enmanuel De Jesús, lanzador que debutó en Grandes Ligas en 2023 y que pasó los últimos dos años en la liga de Corea del Sur, tuvo un relevo clave. El zurdo contuvo a la ofensiva asiática durante más de dos entradas, justo cuando comenzó a gestarse la remontada.

Primero Maikel García conectó un jonrón de dos carreras que acercó a Venezuela 5-4.

Después llegó el golpe definitivo.

En la sexta entrada Tovar y Torres comenzaron con sencillos, y entonces Abreu apareció con el enorme cuadrangular que dio la vuelta al marcador y colocó a Venezuela arriba 7-5.

Todavía en la octava entrada Tovar volvió a embasarse con hit y, al intentar robar segunda, un mal tiro permitió que terminara anotando desde la inicial, poniendo la última carrera del encuentro.

Ahora Venezuela tendrá un duelo muy especial en semifinales, cuando el lunes enfrente a Italia, selección dirigida por el venezolano Francisco Cervelli.