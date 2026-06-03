Veljko Paunović desmenuza a la Selección Mexicana; confiesa fijación por Brian Gutiérrez  

Veljko Paunović, entrenador de la Selección de Serbia, llenó de elogios a la Selección Mexicana, de la cual espera una destacada participación en la Copa del Mundo 2026.

"México es un equipo que realmente es muy fuerte en casa, defensivo muy fuerte, defiende muy bien el área pero sobre todo por lo que destacan es por los ataques frenéticos que, apoyados por su afición, aquí en México son muy difíciles, hay mucha calidad individual dentro del terreno de juego", destacó el serbio en la conferencia previa al amistoso entre México y Serbia, en Toluca.

Paunović también se refirió al grado de dificultad de encarar al Tricolor en el Nemesio Díez.

"Nosotros estamos muy enfocados ahora mismo a cumplir procesos. Es parte del crecimiento, de salir de nuestra zona de confort, primero porque ninguno de los jugadores han jugado en esta altura.

Del partido, somos una selección nueva, joven, el partido ante Cabo Verde hubo varios jugadores que debutaron probablemente ante México también. Hemos tenido jugadores con sobrecarga antes, por eso hemos optado por venir con grupo con mucha hambre y están por conocerse.

"Muy emocionado por volver, en Toluca con mis equipos jugamos varias veces, gente familiar y es un gran placer volver, de alguna manera recuperar memorias y las cosas por ver amigos del Toluca, visita muy especial para mí".

a su vez, el serbio compartió su emoción por volver a México, donde dirigió al Guadalajara y a los Tigres.

"Del partido, somos una selección nueva, joven, el partido ante Cabo Verde hubo varios jugadores que debutaron probablemente ante México también. Hemos tenido jugadores con sobrecarga antes, por eso hemos optado por venir con grupo con mucha hambre y están por conocerse".

Ya anticipaba a Brian Gutiérrez con Chivas

Veljko Paunović también hizo referencias individuales de la Selección Mexicana, con jugadores que tuvo a su mando, aunque mencionó a uno que buscaba traer en su gestión con el Guadalajara (noviembre 2022 - diciembre 2023) y con el Real Oviedo, al volante Brian Gutiérrez.

“Brian Gutiérrez estaba en nuestro sistema, es un jugador que entrenó muy joven en el primer equipo de Chicago Fire. Estuve dos ocasiones cerca hablando con su representant, de contratarlo en Chivas, recientemente en Oviedo, lo conozco bien, un jugador que me alegra que cumple los procesos, estar en el Chicago, venir aquí a la Selección, satisface a su familia y a nosotros que seguimos su camino”.

Con los viejos conocidos, como Raúl 'Tala' Rangel y el atacante Alexis Vega -ambos seleccionados para disputar el Mundial 2026- el estratega serbio mencionó que el portero "lo ha hecho bien todo, cosas que no me quiero meter en el trabajo de mis colegas, todos los entrenadores venimos muy en detalle todos los factores. De Alexis tengo gran admiración como jugador y persona, trabajamos juntos en Chivas y tenemos buena relación, tuvimos momentos difíciles. Grandísimo jugador. Los sigo a todos".