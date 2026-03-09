La Velada del Año VI: Cartelera completa y las mexicanas que pelearán en Sevilla

La espera terminó para los fanáticos del streaming y el boxeo aficionado. Ibai Llanos rompió el internet este 9 de marzo al revelar los detalles de la sexta edición de su evento estrella. La Velada del Año VI regresará con una fuerza impresionante, consolidándose como el puente perfecto entre el deporte y el entretenimiento digital. Para la comunidad mexicana, la noticia principal fue la confirmación de dos guerreras que buscarán poner el nombre de México en lo más alto del podio en tierras españolas.

Poster completo de La Velada del Año VI. Foto de X: @IbaiLlanos

La gran sorpresa de la noche fue el debut de Natalia MX. La carismática streamer mexicana aceptó el reto de subir al cuadrilátero para enfrentar a la española Clersss. Este combate generó una expectativa inmediata, pues representa sangre nueva para la competición. Por otro lado, la experimentada Rivers (Samy Rivera) regresó oficialmente al cartel. Tras saborear las mieles del triunfo en ediciones anteriores, la regiomontana se medirá ante la influencer Roro, en lo que muchos ya catalogan como el "main event" femenino por la popularidad de ambas creadoras de contenido.

AUSENCIAS NOTABLES Y SEDE DE LA VELADA DEL AÑO VI

A pesar de la alegría por el regreso de Rivers, la afición mexicana notó un vacío importante en la lista de este año. Alana Flores, quien dio cátedra de técnica y garra en eventos pasados, fue la gran ausente en el anuncio oficial. Aunque no se dieron detalles específicos sobre su exclusión de esta cartelera, la influencer dejó la puerta abierta para futuros proyectos con Ibai Llanos, calmando un poco la incertidumbre de sus seguidores. El evento no solo se trata de futbol o videojuegos, sino de una preparación física de élite que esta vez Alana no pudo cuadrar en su agenda.

Rivers enfrentará a Roro en La Velada del Año VI. Foto de X: @IbaiLlanos

La cita quedó pactada para el próximo sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Por segundo año consecutivo, esta sede albergará la magnitud de la producción, asegurando un lleno total y una atmósfera eléctrica. Los fanáticos que no puedan viajar a España disfrutarán de los 10 combates totalmente en vivo a través del canal de YouTube de Ibai, donde se esperan romper récords de audiencia una vez más.

CARTELERA COMPLETA: TODOS LOS COMBATES DE LA VELADA DEL AÑO VI

El evento contará con una diversidad de nacionalidades que asegura una audiencia global. Desde periodistas deportivos hasta artistas musicales, la selección de participantes para 2026 buscó cubrir todos los nichos posibles. Aquí te presentamos los enfrentamientos que conformarán la histórica jornada:

Natalia MX enfrentará a Clersss en La Velada del Año VI. Foto de X: @IbaiLlanos

Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina)

(España) vs. (Argentina) Fabiana Sevillano (España) vs. La Parce (Colombia)

(España) vs. (Colombia) Clersss (España) vs. Natalia MX ( México )

(España) vs. ( ) Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España)

(Argentina) vs. (España) Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina)

(Puerto Rico) vs. (Argentina) Gero Arias (Argentina) vs. Byviruzz (España)

(Argentina) vs. (España) Rivers ( México ) vs. Roro (España)

( ) vs. (España) Marta Díaz (España) vs. Tatiana Kaer (España)

(España) vs. (España) YoSoyPlex (España) vs. Fernanfloo (El Salvador)

(España) vs. (El Salvador) IlloJuan (España) vs. The Grefg (España)

Sin duda, el duelo final entre IlloJuan y The Grefg, sumado al choque de leyendas de YouTube como Plex y Fernanfloo, cerrará con broche de oro una noche que promete ser épica. México tiene sus esperanzas puestas en los puños de sus streamers, quienes ya comenzaron su entrenamiento intensivo para conquistar Sevilla.