‘El Vasco’ Aguirre sin rencor con Marcelo Flores

Javier ‘El Vasco’ Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, no guarda rencores, menos con el futbolista Marcelo Flores, quien se inclinó por representar a Canadá en busca de encontrar su lugar.

“El tema de Marcelo Flores, lo trajimos en su día, hablamos con él y el muchacho tomó su decisión, me parece válida. Cero rencores, busca su espacio, haría lo mismo, buscaría mi lugar”, declaró el timonel del Tricolor en conferencia de prensa.

Javier 'El Vasco' Aguirre aclaró que Canadá no se "robó" a Marcelo Flores Mexsport

“Lo aplaudo son decisiones personales que hay que respetar, el año pasado no tuvo tanta continuidad, lo trajimos y él decidió jugar con Canadá, vamos a ver en qué termina esta historia, es un buen muchacho. No se lo robaron”, agregó.

Sobre este tema, ‘El Vasco’ Aguirre recordó que es hijo de migrantes y en el futbol, la migración del ser humano le abre las puertas para tomar una decisión.

“El futbol, la migración del ser humano, soy hijo de migrantes, te permite eso, que tus padres nacieran en otro sitio y se fuera a otra parte, para mí estás más que capacitado”, apuntó.

Este domingo, México visitará a Bolivia en partido amistoso en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas, duelo que comenzará a la 1:30 de la tarde.

La Selección Mexicana viene de ganar por la mínima a Panamá, gracias a un autogol. Javier Aguirre debutó a Brian Gutiérrez y Richard Ledezma.

Para el mes de febrero, México jugará ante Islandia en el Estadio Corregidora, rumbo al Mundial 2026.