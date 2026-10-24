‘Vaquero’ Navarrete pierde sus títulos superpluma ante O’Shaquie Foster

El boxeador mexicano, Emanuel “Vaquero” Navarrete, perdió la oportunidad de unificar los títulos superpluma, luego de caer de manera contundente ante O’Shaquie Foster por decisión unánime en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

“Sabía que iba a ser fuerte y complicado. Es un gran campeón, pero esta noche tenía un poco más. Sentí que fui mejor peleador tanto en la corta como en la larga distancia y creo que lo demostré”, indicó Foster tras el combate.

De esta forma, el estadunidense conservó su corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y le quitó los cetros al mexicano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Vaquero” Navarrete apostó todo en el último round, pero sufrió dos caídas. Los jueces dieron tarjetas de 115-111 y dos de 118-108.

O’Shaquie Foster deja su récord en 26-3, con 12 nocauts.

Emanuel Navarrete con récord de 40-3-1, con 33 nocauts.

El originario de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, tendrá que esperar en su objetivo de ser campeón indiscutido de las 130 libras.

O’Shaquie Foster salió respondón y fue más eficaz para apagar la ofensiva del boxeador mexicano. El estadunidense se convirtió en campeón unificado y solo le falta la corona de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que posee Anthony Cacace para que sea monarca indiscutido.