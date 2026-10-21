‘Vaquero’ Navarrete vs Foster, cartelera completa

Emanuel “Vaquero” Navarrete (40-2-2, con 33 nocauts) tratará de unificar un tercero título del peso superpluma, cuando se mida el próximo sábado 24 de octubre de 2026 a O’Shaquie “Ice Water” Foster (25-3, con 12 nocauts) en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

El boxeador originario de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, defenderá sus coronas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), y tratará de conquistar el cetro que ostenta Foster del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Vaquero” Navarrete ha conquistado campeonatos mundiales en tres categorías diferentes (supergallo, pluma y superpluma) y en su más reciente pelea, unificó los títulos de la FIB y OMB al vencer a Eduardo Núñez. Ahora, se fija el tercero y, ¿por qué no? Ser campeón indiscutido de las 130 libras.

En su tercera división, en febrero de 2023 venció al australiano Liam Wilson por nocaut técnico en el noveno asalto para convertirse en campeón mundial superpluma.

CARTELERA COMPLETA DE ‘VAQUERO’ NAVARRETE VS FOSTER:

Emanuel “Vaquero” Navarrete vs O’Shaquie “Ice Water” Foster. Por unificación de títulos superpluma.

Albert González vs. Edward Vázquez. Pelea a 10 rounds en peso pluma.

Frank Martin vs. Tarika Zaina. Pelea a 10 rounds en peso superligero.

Steven Navarro vs. Emanuel Moreno. Pelea a 10 rounds en peso gallo.

Scooter Davis vs. Joaquin Silva Faccio. Pelea a 8 rounds en peso ligero.

Sammy Contreras vs. Oscar Pedroza Padilla. Pelea a 6 rounds en peso ligero.

Daniel Cortez III vs. Oziel Rangel Aradillas. A 6 rounds en supergallo.