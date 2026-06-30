¡Van seis! Así va la lista de técnicos que dejaron el cargo tras el Mundial

La eliminación de Países Bajos frente a Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 también marcó el final del ciclo de Ronald Koeman como seleccionador neerlandés.

Horas después de la derrota en la tanda de penales, el entrenador anunció su renuncia, convirtiéndose en el quinto director técnico que deja su cargo durante el torneo.

Por su parte, Marcelo Bielsa también confirmó el cierre de su etapa con Uruguay tras no poder avanzar de la fase de grupos.

Hasta el momento, la Copa del Mundo ha registrado cinco salidas tras la eliminación de las selecciones y un despido en plena fase de grupos, una situación poco habitual en la historia del campeonato.

Los entrenadores que dejaron su cargo durante el Mundial

Sabri Lamouchi, despedido tras el debut de Túnez

La primera salida del torneo se produjo durante la fase de grupos. Después de la goleada sufrida por Túnez frente a Suecia en su debut, la Federación Tunecina de Futbol decidió destituir a Sabri Lamouchi, quien apenas llevaba cinco meses al frente del equipo.

Su lugar fue ocupado por Hervé Renard, entrenador francés que dirigió a Arabia Saudita en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y consiguió una victoria sobre Argentina.

Con esta decisión, Túnez despidió a su entrenador en pleno Mundial por segunda vez en la historia.

Sabri Lamouchi solo duró un partido en el Mundial 2026 antes de ser despedido. REUTERS

Steve Clarke dejó la Selección de Escocia

Escocia regresó a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. El encargado de hacerlo fue Steve Clarke, el entrenador con más partidos al frente de la selección escocesa.

Tras la eliminación en la fase de grupos, la Federación Escocesa informó que ambas partes acordaron poner fin a la relación de mutuo acuerdo, al no cumplir el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Steve Clarke puso fin a su ciclo como entrenador de Escocia REUTERS

Myung-bo Hong renunció tras la eliminación de Corea del Sur

La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos provocó una fuerte reacción entre los aficionados y la prensa del país.

Después del torneo, Myung-bo Hong presentó su renuncia como seleccionador. Además de las críticas por el rendimiento del equipo, el entrenador recibió insultos y amenazas de muerte.

La repercusión también llegó al ámbito gubernamental, ya que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo recibió la instrucción de revisar la participación de la selección debido al uso de recursos públicos.

Hong Myung-bo renunció a la dirección técnica de Corea del Sur. REUTERS

Miroslav Koubek dejó el banquillo de República Checa

República Checa cerró su participación con dos derrotas y un empate, resultados que derivaron en la salida de Miroslav Koubek.

El entrenador anunció su renuncia y explicó que la decisión también estuvo influida por el ambiente que rodeó al equipo durante el torneo.

“Una campaña mediática basada en una serie de medias verdades y mentiras contra mi persona también ha contribuido a mi decisión”, declaró.

Miroslav Koubek dejó su cargo en República Checa. Reuters

Ronald Koeman cierra su etapa con Países Bajos

El quinto entrenador que dejó su cargo fue Ronald Koeman.

Después de la eliminación de Países Bajos frente a Marruecos en la tanda de penales de los dieciseisavos de final, el técnico neerlandés anunció el final de su ciclo al frente de la selección.

“Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos”, señaló Koeman.

Con su salida, la Copa del Mundo 2026 acumula cinco cambios de entrenador antes de concluir la fase de eliminación directa, cuatro de ellos tras la eliminación de sus selecciones y uno más durante la fase de grupos.

Ronald Koeman anunció su salida tras la eliminación ante Marruecos. Christian Mendoza

Marcelo Bielsa confirma su salida de Uruguay

Tras no lograr superar la fase de grupos, Marcelo Bielsa anunció en conferencia de prensa que no continuará al frente de la Selección de Uruguay.

El seleccionador fue objeto de críticas y cuestionamientos por las decisiones que tomó durante el torneo.

“Este cierre es muy doloroso por las ilusiones que me hice cuando tomé este proyecto”, comentó Bielsa tras su regreso a Uruguay.