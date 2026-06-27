Steve Clarke deja de ser técnico de Escocia tras el fracaso en el Mundial 2026

La Selección de Escocia confirmó la salida de Steve Clarke como director técnico, luego de la eliminación del equipo en la Fase de Grupos del Mundial 2026. La Federación Escocesa de Futbol informó que la decisión se tomó de común acuerdo, poniendo fin a un ciclo que marcó el regreso del combinado nacional a los principales torneos internacionales.

Steve Clarke pone fin a su etapa con Escocia

Tras no conseguir el objetivo de avanzar a la fase de eliminación directa del Mundial 2026, la Federación Escocesa de Futbol anunció el fin de la gestión de Steve Clarke.

Aunque el resultado en la Copa del Mundo precipitó su salida, el organismo reconoció el trabajo realizado por el estratega, quien devolvió a Escocia al protagonismo internacional después de varios años de ausencia.

Un ciclo que regresó a Escocia a los grandes torneos

Durante su gestión, Steve Clarke clasificó a la Selección de Escocia a la Eurocopa 2020, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, consolidando uno de los procesos más estables del futbol escocés en las últimas décadas.

Sin embargo, los resultados obtenidos en las fases finales de estos torneos no fueron suficientes para prolongar su continuidad al frente del equipo.

El mensaje de despedida de Steve Clarke

En su despedida, Steve Clarke agradeció el respaldo recibido por parte de jugadores, cuerpo técnico y aficionados durante su etapa con la selección nacional.

El entrenador también deseó éxito a su sucesor y confió en que el proyecto deportivo continúe creciendo en los próximos años.

Escocia busca nuevo entrenador

Con la salida de Steve Clarke, la Federación Escocesa de Futbol iniciará la búsqueda de un nuevo seleccionador nacional, cuyo principal objetivo será mantener el crecimiento del equipo y preparar el siguiente proceso de clasificación internacional.

El reto será consolidar los avances logrados en los últimos años y convertir a Escocia en una selección más competitiva en los grandes escenarios del futbol mundial.