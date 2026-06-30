Bielsa rompe el silencio: disputas, entrenamientos divididos y la grieta interna de Uruguay en el Mundial 2026

En el silencio pesado del Estadio Centenario, Marcelo Bielsa volvió a hablar como quien ordena los restos de una campaña rota. Uruguay quedó fuera en fase de grupos del Mundial 2026 y el técnico argentino asumió el golpe con responsabilidad total, métodos cuestionados y una convivencia con el plantel que terminó tensándose hasta el límite.

La conferencia no fue una defensa. Fue un inventario.

¿Qué admitió Bielsa sobre el fracaso de Uruguay?

El técnico de la Uruguay fue directo desde el inicio. La actuación fue insuficiente. Reconoció que el equipo no estuvo a la altura de las expectativas y que la gestión de recursos no alcanzó para sostener el rendimiento competitivo.

Bielsa llegó en silencio a Uruguay IMAGN IMAGES via Reuters

Sin excusas largas, Bielsa externó que el equipo no respondió como se esperaba pese al esfuerzo conjunto entre cuerpo técnico y jugadores. También agradeció a la Asociación Uruguaya de Futbol por el respaldo estructural, aunque dejó claro que el problema no estuvo ahí.

¿Qué pasó entre Bielsa y los jugadores uruguayos?

Uno de los puntos más sensibles fue el método de trabajo. Bielsa explicó que optó por dividir los entrenamientos en dos grupos por razones de carga física y observación táctica, especialmente bajo altas temperaturas.

Sin embargo, ese sistema fue cuestionado por el plantel. Los jugadores solicitaron entrenar todos juntos, buscando mayor cohesión. El entrenador aceptó el pedido.

Futbolistas pidieron menos charlas tácticas

También hubo una reducción en la cantidad de charlas tácticas. El propio Bielsa admitió que ajustó su planificación tras escuchar el malestar del grupo, aunque defendió que las sesiones nunca superaban los 10 minutos y estaban orientadas al análisis de rivales y preparación individual.

El equilibrio entre método y convivencia empezó a romperse ahí: en decisiones pequeñas que, acumuladas, cambiaron el clima interno.

¿Hubo diferencias reales en el vestuario?

Bielsa rechazó la idea de una selección dividida. De acuerdo con sus palabras, los datos físicos y competitivos mostraban lo contrario. Uruguay incluso aumentó su intensidad en segundos tiempos en algunos partidos.

El técnico citó esfuerzos superiores frente a rivales como Arabia Saudita y España, argumentando que el equipo mantuvo niveles altos de exigencia física.

La Selección de Uruguay se convirtió en la más grande decepción del Mundial hasta el momento. Reuters

Para él, la narrativa de ruptura interna no coincide con lo que ocurrió en el campo. Pero sí admitió otro problema que fue el desgaste emocional de un proceso que no logró traducirse en resultados. ¿

¿Qué dijo sobre Muslera, Valverde y las decisiones?

Uno de los pasajes más humanos giró en torno a Fernando Muslera. Bielsa reveló que el arquero jugó tras un episodio de fiebre previo, y destacó su decisión de continuar pese al impacto emocional de sus errores. Lo describió como un gesto de “grandeza poco habitual”.

También defendió el uso de Federico Valverde, a quien ubicó en distintas posiciones según las necesidades del equipo. Negó haberlo expuesto y afirmó que siempre contó con su total disposición táctica.

Federico Valverde vuelve a estar en medio de una polémica, condición en la que estuvo varias veces la temporada pasada con el Real Madrid. Reuters

Sobre otros casos como José María Giménez o Sergio Rochet, describió esfuerzos físicos y emocionales que condicionaron la preparación del torneo.

Más que una explicación, Bielsa dejó una radiografía incómoda. Decisiones técnicas, ajustes forzados, pedidos del vestuario y una eliminación que, según su lectura, no puede explicarse con un solo factor.

En su cierre, insistió en una idea que atravesó toda la conferencia. Todo se intentó, pero no alcanzó. Uruguay, dijo, corrió, insistió y compitió, pero el resultado final no reflejó las expectativas ni el proyecto.