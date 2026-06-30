¡Oficial! Ronald Koeman renuncia como DT de Países Bajos tras la eliminación del Mundial

Países Bajos vivió una noche amarga en el Mundial 2026. Tras clasificar como uno de los favoritos del grupo, la Naranja Mecánica cayó eliminada en los Dieciseisavos de Final ante Marruecos en una dramática tanda de penales (3-2).

Un gol tempranero de Cody Gakpo ilusionó a los neerlandeses, pero el empate de Issa Diop en el tramo final y un planteamiento defensivo muy cuestionado terminaron por condenar al equipo.

Los jugadores de la selección de Países Bajos abrazan a Cody Gakpo. REUTERS

La derrota generó una ola de críticas hacia el DT Ronald Koeman, señalado por abandonar el estilo ofensivo tradicional neerlandés al optar por un sistema con cinco defensores. Y dichas críticas surgieron efecto.

Koeman anuncia su salida de la selección

Tras la dolorosa eliminación, Ronald Koeman confirmó que no continuará al frente de la selección de Países Bajos.

El técnico neerlandés comunicó su decisión a través de sus redes sociales con una publicación breve pero contundente, en la que agradeció el apoyo de los aficionados y reconoció que era el momento de dar un paso al costado.

Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos”, señaló.

Koeman enfatizó que se tomará un descanso de los banquillos para priorizar su salud, ya que dio a entrever que se encuentra cansado después de varios años como entrenador.

El ex DT del Barcelona refirió que le hubiera encantado despedirse de su selección con un título, por eso se va dolido.

Me despido con sentimientos encontrados. Por supuesto, hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo con la Naranja. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse”, finalizó.

Ronald Koeman durante el Mundial 2026 con Países Bajos Reuters

¿Cómo fue el segundo paso de Koeman por Países Bajos?

Ronald Koeman regresó al banquillo neerlandés en 2023, tras la salida de Louis van Gaal, para su segunda etapa como DT de la selección.

En su primer período (2018-2020) ya había logrado clasificar al equipo a la Eurocopa, pero dejó el cargo para irse al Barcelona.

Bajo su dirección, Países Bajos clasificó de manera sólida al Mundial 2026 y logró un buen desempeño en la fase de grupos, sumando siete puntos.

Sin embargo, la eliminación en Dieciseisavos ante Marruecos marcó el final de su ciclo. Koeman deja un registro de más de 40 partidos dirigidos, con 24 victorias, 9 empates y solo 11 derrotas, aunque esta última fue la más dolorosa.