Van por la gloria: México busca conquistar el Grand Prix de Amazonas 2026

En el equipo de México hay un objetivo común: que el trofeo del Grand Prix de Amazonas 2026 se quede en nuestro país. Varias de sus integrantes destacaron que el contingente que representará al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) es sólido y la Copa no saldrá de territorio nacional.

“No va a ver diferencias entre nosotras”, destacó Garra Negra en el CMLL Informa.

El equipo de México estará representado por: Skadi, Tessa Blanchard, Olympia, Persephone, Kira, India Sioux, Garra Negra, Lluvia, Thunder Rosa, Keyra y Zeuxis.

Skadi, con cuatro participaciones en el Grand Prix, destacó la selección importante de amazonas para este evento, que será el estelar del Viernes Espectacular en la Arena México. “Van a ver una Skadi renovada, que principalmente se vaya contenta”.

Por su parte, Tessa Blanchard se dijo emocionada de representar al Equipo de México y coincidió en el calibre que hay en el equipo nacional.

“Feliz de estar por segundo año. Quisiera esa Copa, pero si se queda en México, no importa quién sea”, destacó Olympia, quien recientemente se convirtió en Campeona Universal de Amazonas 2026

“Emocionada, contenta y agradecida. Por algo fueron seleccionadas (extranjeras), el equipo mexicano es el mejor”, destacó Lluvia sobre el ring de la Catedral de la Lucha Libre.

“Es un equipo muy sólido y creo que esa Copa se queda en México”, dijo Zeuxis.