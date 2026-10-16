Olympia es Campeona Universal de Amazonas 2026

Olympia siguió con su buena racha en el año, al convertirse en Campeona Universal de Amazonas 2026 tras vencer a Skadi en la batalla estelar de la función especial de mujeres sobre el ring de la Arena México.

Ambas luchadoras ofrecieron una buena lucha, donde el público estuvo dividido. Soportaron poderosos castigos, pero al final la hija de El Valiente mostró su fortaleza al zafarse de un movimiento, subió a la tercera cuerda y dio un giro de 360 grados para después cargar y proyectar a Skadi sobre el centro del ring. Las tres palmadas se escucharon.

Al finalizar, las luchadoras que participaron en la función, salieron de los vestidores para felicitar a Miss CMLL.

Persephone y Doctora Britt Breaker D.M.D, hicieron de las suyas al vencer a Tessa Blanchard y Thunder Rosa en el relevo sencillo a una caída. La doble campeona del mundo tacleó a la estadunidense para después llevar las acciones debajo del ring, mientras que la luchadora de AEW castigó en el centro del ring a su némesis hasta rendirla.

La batalla entre CMLL y Stardom fue para las de casa. Lluvia e India Sioux se impusieron a AZM y Miyu Amasaki. La hija de Sangre Chicana definió el combate, cuando “enganchó” entre las cuerdas a Miyu, jalón de cabellos y unas patadas sobre el cuerpo noquearon a la japonesa.

En la tercera batalla, Las Reinas del Strong Style sucumbieron. Emersyn Jayne voló sobre Keyra fuera del ring, mientras que Momo Watanabe aplicó un “Tiger súplex” para vencer a Zeuxis.

En el primer Match Relámpago de la noche, Hera dio una gran batalla, pero Kira la “cazó” con una palanca al brazo derecho, la hija de El Valiente soportó, pero en otro movimiento aplicó otro castigo al brazo izquierdo para sacarle la rendición.

En la batalla inicial en la función dedicada a las Amazonas, Garra Negra y Johnie Robbie se apuntaron la victoria sobre Dark Silueta y Reyna Isis. La estadunidense voló sobre “La Reina del Desierto” para que la batalla la definieran sus compañeras. Desde la tercera cuerda, Garra lanzó unas patadas voladoras sobre la discípula de El Satánico, lo que la dejó noqueada y la rindiera con toque de espaldas.