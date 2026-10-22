Querétaro Open 2026: cuatro mexicanas reciben wild card para jugar el torneo WTA 125

Marian Gómez y Carlota Garibay irán directo al cuadro principal; Natalia Sousa y Abril Cárdenas buscarán su pase desde la clasificación. Las estadounidenses Adriana Reami y Katherine Hui completan las invitaciones.

Querétaro, México, 14 de octubre de 2026.- El Querétaro Open presentado por Mexcovery abre sus puertas a seis jugadoras mediante invitaciones especiales (wild cards) para la segunda edición del torneo, que se disputará del 26 de octubre al 1 de noviembre en el Club Campestre de esta ciudad.

Seis invitaciones, cuatro de ellas para tenistas mexicanas

Las mexicanas Marian Gómez y Carlota Garibay, junto con las estadounidenses Adriana Reami y Katherine Hui, recibieron una invitación para competir directamente en el cuadro principal del certamen WTA 125. Por su parte, Natalia Sousa y la jalisciense Abril Cárdenas disputarán la fase de clasificación en busca de un lugar entre las jugadoras que pelearán por el título.

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Katherine Hui y Adriana Reami: talento estadounidense en Querétaro

Entre las invitadas destaca la californiana de 21 años Katherine Hui, campeona júnior del Abierto de Estados Unidos en 2023, un logro que la situó entre las ganadoras de uno de los torneos más importantes del calendario juvenil internacional. Ese mismo año jugó la clasificación del US Open en la categoría mayor. La estadounidense de origen chino buscará trasladar esa experiencia a la competencia en Querétaro.

Por su parte, Reami llega con antecedentes destacados en el tenis universitario estadounidense. Durante su etapa en la Universidad Estatal de Carolina del Norte fue reconocida como All-American en dobles en 2021 y alcanzó los octavos de final del campeonato universitario de la NCAA en esa modalidad. También llegó a ocupar el puesto 23 del ranking universitario individual en la temporada 2019-2020.

Marian Gómez y Carlota Garibay ya conocen el torneo

Gómez ya sabe lo que exige el torneo queretano. En la primera edición, disputada en 2025, alcanzó la final de dobles junto con la estadounidense Varvara Lepchenko. Ahora buscará aprovechar la oportunidad de competir en el cuadro principal de individuales y sumar una nueva experiencia en el circuito profesional.

Garibay, de 17 años, continúa su desarrollo en el tenis juvenil internacional. En 2026 conquistó el título de dobles del ITF J30 de Nuevo León junto con Miranda Renee Fernández Figueroa. Alumna destacada del Mouratoglou Tennis Center de Guadalajara, debutó en el circuito WTA a los 16 años precisamente en el Querétaro Open, por lo que ahora tendrá su segunda oportunidad en este escenario.

Natalia Sousa y Abril Cárdenas buscarán su lugar desde la clasificación

Desde la fase de clasificación, Natalia Sousa Salazar afrontará una nueva oportunidad de progresar en el tenis profesional. En junio de 2026 alcanzó su primera final absoluta en dobles, en el torneo W15 de Monastir, Túnez, junto con la rusa María Andrienko. La mexicana de 20 años, beneficiaria este año del Programa de Desarrollo de Jugadores Grand Slam-ITF, buscará capitalizar esa experiencia en una competencia que puede acercarla al cuadro principal de un torneo WTA 125.

En tanto, Abril Cárdenas, también de 17 años, cuenta con resultados destacados en el circuito júnior de la ITF. En 2026 ganó los títulos de singles y dobles del J60 de León, este último junto con la chihuahuense Ia Reyes Romero; también conquistó el de dobles en el J60 de Chihuahua, con Galia García Anzures. La invitación le permitirá buscar un lugar en el cuadro principal ante el público mexicano.

Lo que está en juego en el Querétaro Open

El Querétaro Open celebrará su segunda edición sobre canchas de arcilla, con una bolsa de 115 mil dólares y un cuadro principal de 32 jugadoras. Las seis invitaciones abren la puerta para que las tenistas convocadas compitan en una cita del calendario profesional femenino internacional.

Del 26 de octubre al 1 de noviembre, el tenis femenil internacional vuelve a Querétaro, y esta vez con cuatro mexicanas en la lista de invitadas.