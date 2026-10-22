Ohtani evita el quirófano; Dodgers esperan que vuelva a lanzar en 2027

Shohei Ohtani evitó el quirófano después de una temporada en la que las molestias físicas limitaron su aportación con los Dodgers de Los Ángeles. El japonés no necesitará cirugía en la rodilla izquierda ni en el brazo derecho, y la organización espera que vuelva a desempeñarse como lanzador y bateador en 2027.

Andrew Friedman, presidente de operaciones de beisbol del equipo, informó que los médicos recomendaron descanso para atender los problemas que acompañaron al pelotero durante la segunda mitad de la campaña. La expectativa es que pueda comenzar su preparación para el próximo año sin restricciones derivadas de esas dolencias.

Los Dodgers recibieron así una noticia favorable después de quedar eliminados por barrida ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Sin embargo, todavía deberán definir cómo administrarán las cargas de trabajo de su estrella para mantenerla saludable hasta octubre.

Ohtani comenzó la temporada con resultados destacados desde el montículo: en sus primeras 14 aperturas acumuló marca de ocho victorias y dos derrotas, efectividad de 1.79 y 95 ponches en 85 entradas y dos tercios.

El japonés dejó de lanzar después del 3 de julio, debido a las molestias persistentes en la rodilla izquierda y el bíceps derecho. Aunque continuó como bateador, los problemas físicos también terminaron por afectar su mecánica ofensiva.

Ohtani llegó al 18 de agosto con promedio de .294, 30 jonrones y siete bases robadas, pero su producción cayó en el cierre del calendario. En sus últimos 70 turnos de temporada regular conectó apenas 11 imparables y recibió 29 ponches.

Ohtani deberá replantear su preparación

El bateador de los Dodgers tampoco encontró una recuperación inmediata durante los playoffs: sumó cuatro hits en sus primeros 22 turnos, sin extrabases, a lo largo de siete encuentros. Su jonrón en el cuarto juego ante Milwaukee llegó cuando Los Ángeles ya estaba al borde de la eliminación.

Ohtani reconoció al terminar la campaña que no quedó satisfecho con lo ocurrido en su regreso al pitcheo y adelantó que revisará sus tratamientos y programas de entrenamiento para preparar la siguiente temporada.

Friedman señaló que administrar a un jugador con esas responsabilidades representa un desafío sin antecedentes suficientes para establecer una fórmula. La prioridad será encontrar un equilibrio que le permita aportar en ambas facetas y llegar en mejores condiciones a la postemporada.

Los Dodgers también enfrentaron una caída colectiva: terminaron los playoffs con OPS de .590 y batearon de 27-4 con corredores en posición de anotar ante los Cerveceros. La recuperación de Ohtani será una pieza central en su intento por volver a competir por el campeonato.