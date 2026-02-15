Valtteri Bottas se rinde ante 'Checo' Pérez en Cadillac F1: "Es un tipo estupendo"

La temporada 2026 de la Fórmula 1 trajo consigo una de las alineaciones más esperadas y carismáticas de la parrilla. La escudería Cadillac decidió no arriesgar en su año de debut y apostó por la experiencia pura al juntar a dos viejos lobos de mar: el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. Esta combinación no solo promete resultados en la pista, sino que generó una química inmediata entre ambos pilotos, quienes entienden la magnitud del reto que tienen enfrente.

El regreso de ‘Checo’ Pérez al Gran Circo, tras su salida de Red Bull Racing a finales de 2024 y un año sabático, generó dudas en algunos sectores, pero Bottas se encargó de disiparlas de inmediato. El finlandés, quien conoce a la perfección lo que significa la presión de los equipos grandes tras su paso por Mercedes, reconoció el valor incalculable que el tapatío aporta al garaje estadounidense. Para Valtteri, tener a un compañero con el historial de Pérez facilita enormemente el desarrollo del monoplaza en una etapa tan crítica.

UNA CONEXIÓN INMEDIATA Y RESPETO MUTUO

Durante las primeras interacciones del equipo, Valtteri Bottas mostró su entusiasmo por compartir el garaje con el piloto de Guadalajara. El finlandés de 36 años destacó la facilidad para colaborar con ‘Checo’, subrayando que su trayectoria en distintos equipos es un activo vital para Cadillac.

Valtteri Bottas junto a 'Checo' Pérez Foto de X: @Cadillac_F1

“Es genial trabajar con ‘Checo’. Tiene muchísima experiencia en diferentes equipos. Es muy fácil colaborar con alguien como él”, declaró Bottas, dejando claro que la rivalidad interna, al menos por ahora, se transformó en una cooperación total para levantar el proyecto. El finlandés añadió que Pérez Mendoza es “un tipo estupendo”, lo que augura un ambiente laboral sano, algo indispensable cuando se busca desarrollar un coche desde cero. Ambos pilotos saben lo que es pelear por podios y campeonatos, y esa sabiduría combinada es el arma secreta de la escudería norteamericana para no ser solo un comparsa en la parrilla.

EL PILOTO MÁS MEXICANO DE EUROPA

Más allá de lo deportivo, la relación entre Bottas y la afición azteca vive su mejor momento. El finlandés adoptó costumbres que lo acercaron al corazón de los seguidores mexicanos, ganándose el título no oficial de "hermano, ya eres mexicano". Su famosa tradición de los 'jueves de tacos' y su interés genuino por recorrer el país y disfrutar de la gastronomía local forjaron un vínculo que ahora se fortalece al tener a ‘Checo’ Pérez como compañero de escuadra.

Valtteri Bottas y 'Checo' Pérez caminando en el paddock. Foto de X: @Cadillac_F1

Sin embargo, no todo es comida y risas. Cadillac enfrenta la dura realidad de ser el equipo nuevo. Bottas y Pérez admitieron que el camino presenta obstáculos naturales. Aunque lograron que el coche funcionara y acumularon kilómetros importantes, surgieron problemas técnicos que el equipo soluciona día con día. “Estamos progresando cada día como equipo y consiguiendo un coche más rápido”, sentenció Bottas, confiado en que la dupla de veteranos logrará domar a la bestia americana y dar sorpresas en los circuitos.