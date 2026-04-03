Valente Bellozo brilla en su debut con Rockies pese a la derrota

Valente Bellozo tuvo un debut que no pasó desapercibido en Grandes Ligas, luego de firmar un sólido relevo de 6 entradas y solo 1 hit permitido con los Rockies de Colorado, en la derrota por 10-1 ante los Filis de Filadelfia en el Opening Day en casa.

El derecho mexicano, recién ascendido tras la lesión de José Quintana, encontró su primera oportunidad con Colorado en un escenario complejo, luego de que el abridor Michael Lorenzen fuera castigado con 12 hits y 9 carreras en apenas 3 entradas, dejando el juego prácticamente definido desde temprano.

A partir de la cuarta entrada, Bellozo tomó la loma y comenzó a cambiar el ritmo del encuentro. Retiró a los primeros 5 bateadores que enfrentó, mostrando comando y confianza, hasta que en la quinta entrada Kyle Schwarber le conectó un home run solitario, el único hit que permitió en toda su actuación.

Lejos de venirse abajo, el cachanilla retomó el control y retiró a 8 bateadores consecutivos, consolidando una salida de alto nivel. Incluso, tras otorgar una base por bolas nuevamente a Schwarber, cerró su labor dominando con autoridad, al ponchar a 4 de los últimos 5 bateadores que enfrentó.

El contraste fue evidente en el duelo de abridores. Por los Filis, Aaron Nola tuvo una salida dominante de 6 entradas y un tercio, con solo 1 carrera, 5 hits, 1 base por bolas y 9 ponches, controlando por completo a la ofensiva de Colorado.

Para Bellozo, este debut llega en un momento clave. Apenas días atrás había sido subido al roster tras iniciar el año en Triple-A, luego de un Spring Training en el que registró 5 apariciones con efectividad de 6.32. Sin embargo, su historial reciente en MLB con los Marlins de Miami, donde acumuló 45 juegos (19 aperturas) y efectividad de 4.20, respaldaba su oportunidad.

Además, Bellozo decidió no participar con México en el Clásico Mundial de Beisbol, apostando por enfocarse en su preparación con los Rockies. Una decisión que hoy empieza a rendir frutos con su regreso al máximo nivel.

La actuación de Bellozo deja sensaciones muy positivas, aunque también abre un escenario complicado. Tras realizar 77 lanzamientos, es probable que no esté disponible en los próximos días, por lo que podría ser enviado nuevamente a ligas menores, aprovechando que aún cuenta con opciones dentro de la organización.

Aun así, el mensaje es claro: Bellozo respondió cuando fue exigido, en un contexto adverso y con un equipo que comenzó la temporada con marca de 2-4. Su debut no solo le da argumentos para volver pronto, sino que lo coloca como una pieza interesante dentro del staff de pitcheo de Colorado en este arranque de campaña.