Valente Bellozo acuerda con Rockies y buscará un lugar en Grandes Ligas

El lanzador mexicalense Valente Bellozo mantiene vivo el objetivo de seguir en Grandes Ligas. El derecho llegó a un acuerdo de ligas menores con Rockies de Colorado, organización con la que buscará ganarse un lugar en los entrenamientos de primavera, luego de quedar libre tras su paso por Marlins de Miami.

Bellozo estuvo dos temporadas en la Gran Carpa con Miami y en noviembre se declaró agente libre. De acuerdo con el propio lanzador, tuvo acercamientos de Mets de Nueva York, Bravos de Atlanta, Marineros de Seattle y Rojos de Cincinnati, aunque fue Colorado el equipo que mostró mayor interés por sumarlo a su organización.

Es una oportunidad muy grande”, dijo Bellozo en entrevista con La Voz de la Frontera. “Hubo más equipos interesados desde que me dejaron libre, pero mi agencia me dijo que buscáramos una oferta que me conviniera, no solo firmar por firmar. Queremos estar en Grandes Ligas, pero no apresurarnos”, compartió el lanzador.

Bellozo conoce las complicaciones de lanzar en Denver, casa de los Rockies en Grandes Ligas, principalmente por la altura de la ciudad, aunque considera que el reto también puede convertirse en una vitrina para mantenerse en el radar del mejor beisbol del mundo.

Los Rockies vienen de la peor temporada de su historia, tras sumar 119 derrotas, en buena medida por el bajo rendimiento de su pitcheo abridor, que registró 6.65 de efectividad colectiva, la peor de las Mayores y casi 1.50 carreras por encima del siguiente equipo más cercano, Nacionales de Washington (5.18).

Aunque aún no está definido si Bellozo buscará una plaza como abridor o relevo, la puerta está abierta. Además, contará con una ventaja importante, ya que el coach de pitcheo que lo trabajó en 2025 con Miami ahora forma parte del cuerpo técnico de Colorado.

Hay mucha gente nueva, pero yo ya tengo casi dos años en Grandes Ligas, eso ayuda. Además, estará el coach de pitcheo que me vio todo un año con Marlins, así que vamos a pelear la oportunidad”, señaló.

En sus casi dos temporadas con Miami, Bellozo lanzó 150 entradas, permitió 154 imparables, recibió 75 carreras, otorgó 44 bases por bolas y ponchó a 98 rivales, para una efectividad de 4.20.

Durante el invierno, Bellozo regresó a Mexicali para vestir los colores de los Águilas de Mexicali en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. Aunque el equipo quedó eliminado en semifinales, el derecho valoró su actuación y el respaldo del público en el Nido.

“Conseguir un anillo con Mexicali es un sueño para mí. Estar en el campo y ayudar al equipo sería algo muy especial”, afirmó.

Además, Bellozo no ocultó su ilusión de representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, aunque dejó claro que todo dependerá de su situación con Colorado y de lo que defina la organización rumbo a la temporada.