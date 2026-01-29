Cruz Azul busca tres refuerzos a 11 días del cierre de mercado de la Liga MX: apunta Larcamón 

El tiempo se agota en Cruz Azul. Con apenas 11 días restantes para el cierre del mercado de fichajes —el próximo 9 de febrero—, La Máquina acelera el paso para reforzar su plantel para el Clausura 2026 de la Liga MX. Una planeación deportiva que ha sido una auténtica novela, marcada por salidas, cupos de extranjero y negociaciones que se han extendido más de lo esperado.

En conferencia de prensa, el técnico celeste Nicolás Larcamón dejó claro que el club aún no ha terminado su trabajo en el mercado y que el equipo necesita entre dos o tres incorporaciones más, especialmente en la zona ofensiva.

Indudablemente que siempre hay que resolver las salidas para determinar las entradas. Estamos a la expectativa de determinar cómo vamos a conformar la plantilla con dos o tres nombres más que son muy necesarios a partir de las salidas que tuvimos", señaló Larcamón.

Larcamón también explicó que muchas de las negociaciones estuvieron condicionadas por la necesidad de liberar plazas de (NFM), situación que apenas en los últimos días comenzó a destrabarse. El técnico argentino se mostró optimista, de cara al cierre del mercado, respaldando el trabajo de la directiva cementera.

Con esa intención de tener una estructura importante en el plantel, confío en que estamos bien encaminados para poder tener muy buenas noticias de aquí al cierre, con esa convicción y esa confianza que se está trabajando muy bien por parte de la directiva. Me transmite confianza (la directiva) porque las negociaciones en algunos casos estaban determinadas por la necesidad de librar algunos cupos, ahora ya puede haber una posibilidad de avanzar más concretamente".

Cruz Azul ha tenido un complicado mercado de fichajes en el Clausura 2026. MexSport

El ataque, la prioridad de Cruz Azul

Nicolás Larcamón fue directo al señalar que el frente de ataque es la zona donde más urge reforzar al equipo, aunque no descartó sumar variantes en otras posiciones que ayuden a fortalecer el plantel.

“Principalmente en el frente de ataque, y con algunas alternativas que podamos manejar en otra posición que nos puedan ayudar a fortalecer, pero principalmente en el ataque”.

Aunque también aceptó que no es ideal que los refuerzos lleguen con el torneo ya iniciado, el técnico prioriza que las incorporaciones realmente eleven el nivel competitivo del equipo de cara a la parte más importante del semestre.

“No es lo ideal es que lleguen los jugadores ya avanzando el torneo, pero sabíamos que era una decisión que tenía más que ver con que ese refuerzo nos potencie para el cierre y mediados del semestre que más para estas primeras fechas”.