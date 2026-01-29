Ronald Acuña confirma su presencia con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Ronald Acuña Jr. despejó cualquier duda y confirmó que estará con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, una noticia que le da forma inmediata al proyecto vinotinto rumbo al torneo que se disputará en marzo.

La confirmación llega apenas unos días después de la especulación, especialmente por las posibles ausencias de Jesús Luzardo y José Altuve, dos nombres clave dentro del panorama venezolano. En ese contexto, la presencia de Acuña Jr. representa un mensaje de solidez para la selección dirigida por Omar López.

La noticia fue oficializada por MLB a través de sus redes oficiales, en una publicación en la que también se incluyeron los llamados de Maikel García (Royals), Jackson Chourio (Brewers) y Wilyer Abreu (Red Sox), jugadores que formarán parte del núcleo joven del roster venezolano.

La presencia de Acuña, considerado uno de los cinco mejores jugadores de la actualidad, supone un impulso inmediato para el equipo. El jardinero vivirá su segundo Clásico Mundial, luego de haber sido parte del roster en 2023, cuando mostró su impacto ofensivo, defensivo y su capacidad para marcar diferencia en el escenario internacional.

El pelotero de los Atlanta Braves llega con credenciales de sobra. Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, ganador de 3 Bates de Plata y con 4 invitaciones al Juego de Estrellas, disputó 93 juegos la temporada pasada de Grandes Ligas, en los que conectó 21 jonrones, produjo 42 carreras y bateó para .290.

Todo ello ocurrió después de iniciar la campaña en la lista de lesionados, consecuencia de la segunda operación de rodilla en su carrera. El tema de la salud siempre aparece alrededor de su nombre, pero desde el inicio el mensaje fue claro: quería representar a Venezuela en el Clásico Mundial.

Ese compromiso también quedó reflejado durante el invierno, cuando decidió jugar en su país con los Tiburones de La Guaira. En 16 compromisos, Acuña bateó para .358, conectó 4 jonrones y remolcó 12 carreras, aunque su participación terminó en la ronda regular, luego de que su equipo no clasificara a la postemporada.

Acuña Jr. encabeza un grupo que empieza a tomar forma y que mezcla experiencia con talento joven, una combinación que Venezuela busca consolidar para competir en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

De manera paralela, Salvador Pérez fue ratificado como capitán del equipo, mientras que reportes apuntan a que Andrés Giménez, Pablo López, Germán Márquez, Antonio Senzatela, Keider Montero y Eduardo Rodríguez también están contemplados dentro del roster.

Aún permanecen en duda Ranger Suárez, recientemente firmado por Boston, así como los agentes libres Luis Arráez y Eugenio Suárez, nombres que podrían terminar de elevar el peso del equipo venezolano.

Los rosters oficiales del Clásico Mundial de Beisbol 2026 serán publicados el jueves 5 de febrero, pero con Acuña Jr. confirmado, Venezuela ya tiene a su referente principal para encarar el torneo.