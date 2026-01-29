¿A qué hora juega el Barcelona vs. Elche? Dónde ver al líder de LaLiga tras la gloria en Champions

El FC Barcelona no detiene su marcha triunfal. Después de una noche mágica en el Spotify Camp Nou, donde selló su pase directo a los octavos de final de la UEFA Champions League goleando 4-1 al Copenhague, el conjunto de Hansi Flick vuelve a poner el foco en el torneo doméstico. El sábado 31 de enero, los blaugranas visitan el Estadio Martínez Valero para enfrentar al Elche, con la misión de proteger su ventaja en la cima de la clasificación.

El momento del líder: Goles y rotaciones

Con 52 puntos, el Barça se mantiene como el líder solitario de LaLiga, aunque con el Real Madrid pisándole los talones a sólo un punto de distancia. El estado de forma de Lamine Yamal y Robert Lewandowski, quienes fueron figuras en el duelo europeo del miércoles, tiene a la afición ilusionada. Sin embargo, debido a la carga de minutos, se espera que Flick realice rotaciones estratégicas, dando oportunidad a jugadores como Marcus Rashford desde el inicio. El objetivo es claro: sumar de a tres para no ceder terreno ante la presión merengue.

El Barca ha mostrado que cuenta con un plantel solvente para afrontar las dos competencias más relevantes del calendario como es LaLiga y la Champions League y ser competitivas en ambas.

Horarios y canales para ver al FC Barcelona

El partido correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports es uno de los más esperados del fin de semana. Aquí tienes la guía completa para que no te pierdas el encuentro:

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026.

Horario en España: 21:00 horas (CET).

Horario en México: 14:00 horas (Tiempo del Centro).

Sede: Estadio Martínez Valero.

Canal de TV (España): Movistar LALIGA.

Canal de TV (México): SKY Sports.

Streaming: Disney+ Premium (Sudamérica) / Blue To Go (México).

Antecedentes recientes

El Barcelona llega con el ánimo a tope tras remontar un inicio adverso ante el Copenhague con goles de Lewandowski, Yamal, Raphinha y Rashford. Por su parte, el Elche busca salir de la zona media y dar la sorpresa ante un equipo que, aunque dominante, ha mostrado que sufre cuando se le presiona en la salida.