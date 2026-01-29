Concacaf Champions Cup 2026: Fechas, horarios y dónde ver a los equipos de la Liga MX

La espera terminó para la afición. La próxima semana arranca la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, el torneo de clubes más importante de la región, y el futbol mexicano tiene una misión clara: recuperar y mantener el dominio en la zona. Con la participación de cinco equipos de la Liga MX en esta fase inicial, la expectativa es alta, pues los duelos son de eliminación directa en series de ida y vuelta, lo que no deja margen para errores.

Uno de los reflectores principales apunta a Cruz Azul. La Máquina llega a esta edición como el campeón defensor y con la moral en alto tras ser el club más constante del último año futbolístico. El equipo celeste aseguró su boleto al ser el conjunto que más puntos sumó entre el Apertura 2024 y el Clausura 2025, un logro deportivo que también representó un éxito financiero, pues gracias a ello se embolsó un premio de un millón de dólares.

PARTIDOS DE IDA DE LA PRIMERA RONDA DE LA CONCACHAMPIONS

Martes 3 de febrero:

Forge FC vs Tigres / 18:00 horas / Tim Hortons Field

Olimpia vs América / 20:00 horas / Estadio Nacional Chelato Uclés

San Diego FC vs Pumas / 22:00 horas / Snapdragon Stadium

Miércoles 4 de febrero:

Xelajú MC vs Rayados de Monterrey / 19:00 horas / Estadio Mario Camposeco

Vancouver FC vs Cruz Azul / 21:00 horas / Willoughby Stadium

Base del trofeo de la Concacaf Champions Cup. Mexsport

PARTIDOS DE VUELTA DE LA PRIMERA RONDA DE LA CONCACHAMPIONS

Martes 10 de febrero:

Pumas vs San Diego FC / 19:00 horas / Estadio Olímpico Universitario

Tigres vs Forge FC / 21:00 horas / Estadio Universitario

Miércoles 11 de febrero:

América vs Olimpia / 19:00 horas / Estadio Ciudad de los Deportes

Rayados de Monterrey vs Xelajú MC / 21:00 horas / Estadio BBVA

Jueves 12 de febrero:

Cruz Azul vs Vancouver FC / 19:00 horas / Estadio Cuauhtémoc

*Todos los horarios corresponden al centro de México

Trofeo de la Concacaf Champions Cup Mexsport

EL CASO ESPECIAL DEL TOLUCA

Seguramente te preguntas por qué no aparecen los Diablos Rojos en la lista anterior. Vale la pena mencionar que el Toluca, en su calidad de bicampeón actual de la Liga MX, consiguió un privilegio importante: su pase directo a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El cuadro escarlata evita el desgaste de la primera ronda y espera tranquilamente a su rival para la siguiente fase. Su oponente saldrá del vencedor de la llave entre Pumas y San Diego FC, lo que abre la posibilidad de un emocionante duelo entre equipos mexicanos en la siguiente etapa.

Alexis Vega levantando el trofeo de Liga MX con Toluca. Mexsport

¿DÓNDE VER LOS PARTIDOS EN MÉXICO?

Para seguir de cerca a tu equipo, es vital saber que la forma de ver el futbol cambió. Ninguno de los partidos de la Concacaf Champions Cup 2026 pasará por televisión abierta en México. Los derechos de transmisión pertenecen de forma exclusiva a las plataformas de streaming FOX One y Tubi, empresas que cuentan con la señal desde hace un año. Así que, para ver los encuentros, será necesario sintonizar estas opciones digitales.