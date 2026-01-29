Necaxa alcanza acuerdo con Independiente y amarra a su último refuerzo 

Necaxa ha puesto la mira en Javier Ruiz, delantero de Independiente, como uno de los posibles refuerzos de cara al próximo torneo. De acuerdo con versiones cercanas al entorno del club, la directiva de los Rayos ya habría comenzado a sondear la situación del jugador, cuyo rendimiento no ha pasado desapercibido.

Ruiz se ha consolidado como una pieza importante en el esquema de Independiente, destacando por su regularidad, dinámica y capacidad para adaptarse a distintas funciones dentro del campo. Estas cualidades han despertado el interés del conjunto hidrocálido, que busca fortalecer su plantel y elevar la competencia interna.

Si bien aún no existe una oferta formal, se sabe que Necaxa analiza distintas alternativas en el mercado y el nombre de Javier Ruiz aparece bien posicionado en la lista. Desde el lado del club argentino no ha habido una postura oficial, aunque no se descarta escuchar propuestas que resulten convenientes para ambas partes.

En los próximos días podría haber novedades respecto a esta posible negociación, mientras el jugador continúa enfocado en su presente con Independiente y el mercado de pases comienza a tomar temperatura.

De acuerdo con información cercana a la negociación, ya existe un acuerdo de palabra entre las partes, mediante el cual el conjunto de Aguascalientes desembolsaría 1.6 millones de dólares por el 60 por ciento de la ficha del futbolista.

Ruiz se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del club argentino, destacando por su regularidad, dinámica y capacidad para adaptarse a distintas funciones dentro del campo, cualidades que convencieron a la directiva de los Rayos para avanzar en las conversaciones.

Si bien aún restan detalles administrativos y contractuales para cerrar la operación, el entendimiento verbal representa un paso importante para que la transferencia se concrete en los próximos días. Desde Independiente no se ha emitido una postura oficial, aunque la oferta habría sido bien recibida.

Por ahora, Javier Ruiz continúa entrenando con normalidad mientras el mercado de fichajes avanza y Necaxa se mantiene a la expectativa de cerrar una incorporación que consideran clave para reforzar su plantel. Se espera que en las próximas horas viaje a México para sellar su contratación