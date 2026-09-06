VIDEO: ¡Caos en Mestalla! Afición del Valencia estalla con furia tras la goleada ante el Barcelona

La humillante derrota por 5-0 sufrida a manos del FC Barcelona desató una crisis social entre los seguidores del Valencia CF. Al concluir el compromiso de la Liga de España, la atmósfera en los aledaños e interior del Estadio de Mestalla alcanzó niveles de máxima tensión.

Las enérgicas protestas de la afición blanquinegra escalaron con la participación de cientos de seguidores concentrados en las distintas vialidades periféricas del inmueble, con el firme objetivo de recriminar a la directiva, al cuerpo técnico y a los jugadores.

El descontento generalizado se había manifestado con fuerza desde antes del pitazo inicial. Como una medida de protesta por la deficiente planeación en el reciente mercado de fichajes y el pobre arranque deportivo, donde registran apenas un punto de 12 posibles, los fanáticos cumplieron su promesa de realizar un vaciado simbólico de las gradas durante los primeros 19 minutos del juego.

Esta iniciativa, respaldada por la gran mayoría de la fanaticada, fungió como la antesala de una jornada que culminaría de forma caótica con cientos de personas bloqueando los accesos para impedir la salida de futbolistas y directivos al término de los noventa minutos de acción.

Estallido social en la Avenida de Suècia

Al concretarse la dolorosa goleada en la cancha, la indignación popular mutó en una manifestación masiva afuera del recinto:

Frentes unidos: Agrupaciones organizadas como Libertad VCF y Curva Nord lideraron el mitin sobre la Avenida de Suècia y la calle Juan Reglà.

Agrupaciones organizadas como Libertad VCF y Curva Nord lideraron el mitin sobre la Avenida de Suècia y la calle Juan Reglà. Consignas directas: Los cánticos de reprobación se dirigieron con fuerza hacia el dueño Peter Lim, el entrenador Carlos Corberán y los jugadores, reflejando el hartazgo acumulado.

Los cánticos de reprobación se dirigieron con fuerza hacia el dueño Peter Lim, el entrenador Carlos Corberán y los jugadores, reflejando el hartazgo acumulado. El palco en la mira: El presidente Kiat Lim, quien arribó camuflado dentro del autobús del equipo para presenciar su primer duelo oficial en el palco, se convirtió en el blanco principal de los insultos.

Operativo policial y panorama deportivo

Para contener los brotes de violencia y disuadir a la multitud concentrada a las afueras, se desplegó un fuerte contingente de fuerzas de la policía, quienes resguardaron el perímetro ante un panorama totalmente incierto.