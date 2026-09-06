¡Sorpresa en LaLiga! Alavés es segundo por encima del Real Madrid

El Deportivo Alavés venció 5-2 al Osasuna en el Estadio de Mendizorroza con un hat trick de Lucas Boyé y se colocó como segundo de LaLiga después de cuatro fechas. El conjunto local se mantiene invicto en la temporada 2026-2027.

Boyé apareció por primera vez al minuto 27 para abrir el marcador y volvió a marcar al 51’ y 68’. Su actuación tuvo además un registro particular: de acuerdo con información publicada por MisterChip, se convirtió en el primer jugador en más de 20 años en conseguir un hat trick con el Alavés en Mendizorroza.

Boyé rompe una racha de más de 20 años

Boyé completó su triplete al minuto 68 y dejó al Alavés con una diferencia que Osasuna ya no pudo revertir. El último jugador que había conseguido tres goles en un mismo partido con el conjunto de Vitoria en Mendizorroza había sido el brasileño Nenê, el 18 de septiembre de 2005.

La producción ofensiva local comenzó con Boyé y continuó con Mariano Díaz, quien marcó al minuto 36 para establecer una ventaja que permitió al Alavés llegar al segundo tiempo con margen sobre los Rojillos.

Tres goles de Lucas Boyé. X: @Alaves

Osasuna respondió con dos goles de Budimir. El delantero marcó al 46’ y volvió a hacerlo al 64’ desde el punto penal, pero sus anotaciones no fueron suficientes para evitar la derrota.

Pablo Ibáñez completó la goleada del Alavés al minuto 90, cuando el conjunto local ya tenía asegurada la ventaja.

Mariano también sostiene el invicto

Mariano Díaz, exjugador del Real Madrid, también ha tenido una participación relevante en el inicio de temporada del Alavés. Después de cuatro jornadas, el equipo suma 10 goles y el delantero ha intervenido directamente en seis de ellos.

El atacante registra tres anotaciones en el campeonato, una frente a Getafe, otra ante Rayo Vallecano y la más reciente contra Osasuna. Además, frente al Getafe aportó dos asistencias y este domingo sumó otra.

El Alavés es uno de los tres equipos que permanecen invictos en LaLiga junto al Barcelona y el Deportivo La Coruña. Su registro después de cuatro partidos le permite ocupar el segundo puesto, con un punto de ventaja sobre Real Madrid y Real Betis Balompié.