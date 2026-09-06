Barcelona golea 5-0 al Valencia y ya es líder en solitario con paso perfecto

El Barcelona goleó 5-0 al Valencia en Mestalla para mantener el paso perfecto después de cuatro jornadas de LaLiga y colocarse como líder en solitario. El conjunto dirigido por Hansi Flick volvió a marcar cinco goles en el campeonato y llegó a 17 anotaciones a favor por solo dos en contra.

La goleada comenzó apenas al minuto 6 con Lamine Yamal, quien también se encargó de cerrar la cuenta al 84’. Entre ambos tantos, el Barcelona construyó una ventaja que se convirtió en su tercer partido con cinco goles en las primeras cuatro fechas del campeonato.

Lamine Yamal abre y cierra la goleada

El canterano apareció primero para poner en ventaja al Barcelona y volvió a marcar en la parte final del encuentro. Su segundo tanto fue revisado por el VAR ante una posible posición adelantada, pero el silbante validó la anotación para establecer el 5-0.

Fermín López amplió la diferencia al minuto 22. El mediocampista también tuvo participación en otras dos anotaciones al entregar los pases que terminaron en gol, dentro de una actuación ofensiva que permitió al conjunto catalán aumentar progresivamente su ventaja.

Raphinha apareció al minuto 50 para marcar el tercer tanto. El capitán llegó a cinco goles en la temporada y se mantiene como máximo goleador de la competencia, empatado con Sergio Camello, del Rayo Vallecano, después de cuatro fechas.

Pedri González marcó el cuarto gol al minuto 79, cinco minutos antes de que Lamine Yamal completara su doblete. La anotación del mediocampista dejó al Barcelona con una diferencia que Valencia ya no pudo reducir.

Raphinha es líder de goleo. REUTERS

Gabriel Jesus debuta con el Barcelona

La victoria también permitió el debut de Gabriel Jesus con la camiseta blaugrana. El jugador incorporado en el último mercado de fichajes ingresó al minuto 81 en sustitución de Pedri y disputó sus primeros minutos con el equipo.

Gavi, en cambio, permaneció en el banquillo durante su regreso después de la lesión sufrida en la primera jornada.

El triunfo dejó al Barcelona tres puntos por encima del Real Madrid en la clasificación, aunque todavía está pendiente el encuentro entre Deportivo Alavés y Osasuna que podría dejar a un nuevo sublíder.

Barcelona se despide de Mestalla

El partido tuvo además un significado especial para el Valencia, que disputa su última temporada en Mestalla antes de mudarse al Nou Mestalla para el curso 2027-2028. El club prepara videos y carteles para despedir a los equipos que realizan sus últimas visitas al recinto.

Para la despedida del Barcelona, Valencia recordó las similitudes entre ambos clubes y a los jugadores que han vestido las dos camisetas. El video fue narrado en catalán.

Tras la goleada, el Barcelona regresará a la ciudad para preparar su debut de temporada en la UEFA Champions League, donde recibirá al Feyenoord Rotterdam a media semana.