El hijo de Ronald Koeman marcó doblete en la Eredivisie... ¡Y ES PORTERO!

Ronald Koeman Jr. fue la figura del empate entre SC Telstar y Cambuur en la Eredivisie al marcar los dos goles de su equipo desde el punto penal. El detalle que convirtió su actuación en una historia particular es que el futbolista de 31 años es portero.

El hijo de Ronald Koeman, exjugador y exentrenador de la Selección Nacional de Países Bajos, no tuvo su mejor actuación bajo los tres palos. Como cobrador oficial de penales del Telstar, asumió la responsabilidad en dos ocasiones y sus ejecuciones permitieron que el equipo rescatara un punto.

Cambuur llegó a tener una ventaja de dos goles y parecía encaminarse hacia la victoria. Sin embargo, las oportunidades desde los once pasos cambiaron el desarrollo del encuentro y terminaron con un empate que permitió al Telstar mantenerse alejado de los puestos de descenso.

Koeman Jr. marcó los dos penales del Telstar

El Cambuur tomó ventaja con las anotaciones de Rafik El Arguioui, al minuto 53', y Nicolas Binder, al 60'. La reacción del Telstar comenzó diez minutos después, cuando consiguió su primer penal del partido.

Koeman Jr. tomó el balón y colocó el disparo hacia la esquina inferior derecha. Thijs Jansen, portero del Cambuur, adivinó la dirección del cobro, pero no consiguió llegar a la pelota debido a la colocación del remate.

El marcador parecía quedar 2-1, pero el Telstar tuvo una última oportunidad en el tiempo de compensación. El árbitro había señalado ocho minutos adicionales, aunque el encuentro se prolongó hasta el minuto 101, cuando el conjunto local consiguió un segundo penal.

El guardameta volvió a encargarse del cobro y repitió la dirección. Esta vez el disparo fue menos esquinado, pero Jansen se lanzó hacia el lado contrario y no pudo evitar el empate.

La segunda anotación convirtió al portero en el protagonista del encuentro. El Telstar y su afición celebraron un resultado que llegó después de estar dos goles abajo y que terminó con sabor a victoria para el conjunto.

El apellido Koeman también está ligado al Barcelona

Ronald Koeman Jr. lleva el apellido de uno de los futbolistas neerlandeses más importantes en la historia del Barcelona. Su padre también tuvo una etapa posterior como entrenador del conjunto catalán, aunque dejó el cargo en octubre de 2021 después de una serie de malos resultados.

Antes de ocupar el banquillo azulgrana, Ronald Koeman padre construyó parte de su legado como jugador durante la década de los 90. En esa etapa consiguió uno de los goles más recordados en la historia del club.

Koeman marcó en el minuto 112 el tanto que le dio al Barcelona su primera Copa de Europa. El equipo era dirigido por Johan Cruyff, otra de las figuras históricas de la institución, y aquel gol permitió al conjunto catalán conquistar su primer título continental.