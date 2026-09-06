¡Infierno en La Vuelta a España! Recortan etapa por calor extremo; Wout van Aert se lleva el triunfo

La decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2026 quedará registrada en los anales del ciclismo mundial como un vivo reflejo de cómo las condiciones climáticas extremas pueden alterar el desarrollo del deporte de élite. Este domingo 6 de septiembre, la provincia de Córdoba se vio envuelta en una asfixiante e histórica ola de calor que obligó a las autoridades locales a activar de inmediato la alerta naranja. Ante registros térmicos que alcanzaron picos brutales de hasta 46 ºC sobre el asfalto, la dirección de la carrera, el Colegio de Comisarios y la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA) acordaron recortar el trazado original para proteger la integridad física de los competidores.

El malestar en el pelotón era evidente previo al arranque de la jornada. El portador del maillot rojo, el español Enric Mas, ya había expresado su profunda inquietud tras competir el viernes bajo una temperatura de 41 ºC, advirtiendo de forma clara sobre el grave riesgo de sufrir golpes de calor bajo esas circunstancias límite.

Ajustes de emergencia y el trayecto recortado

Atendiendo las demandas de los pedalistas y priorizando la salud de los atletas, la propuesta de emergencia redujo el trayecto en casi 80 kilómetros. De esta manera, se transformó la dura jornada original de 189.7 kilómetros en un explosivo circuito de apenas 110.2 kilómetros. Asimismo, la salida se pospuso hasta las 14:50 horas para esquivar la radiación solar más severa y se canceló definitivamente la exigente subida al Alto de Villaviciosa.

Durante el vertiginoso desarrollo de la prueba, la aplicación del "Protocolo de Calor" se ejecutó con rigidez:

Mitigación térmica: Las escuadras recurrieron al uso masivo de chalecos refrigerantes y bolsas de hielo en la espalda de los atletas.

Las escuadras recurrieron al uso masivo de chalecos refrigerantes y bolsas de hielo en la espalda de los atletas. Logística extrema: El Movistar Team reportó el empleo de cerca de 250 bidones de agua para sus competidores, triplicando de forma drástica su promedio de consumo habitual.

El Movistar Team reportó el empleo de cerca de 250 bidones de agua para sus competidores, triplicando de forma drástica su promedio de consumo habitual. Luz verde de jueces: Se permitió el avituallamiento libre de líquidos a lo largo de todo el recorrido modificado.

Exhibición de Van Aert y liderato blindado

Pese a la brevedad del nuevo kilometraje, la competencia resultó intensa. El belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) firmó un triunfo sensacional al imponer su ley en el sprint final tras meterse en la fuga del día, deteniendo el crono en 2:35 horas. El podio de la jornada lo completaron el italiano Alessandro Romele y el belga Thibau Nys.

En la batalla por la clasificación general no se presentaron modificaciones en la cima. Enric Mas cruzó la línea de meta resguardado en el corazón del grupo principal a 2:44 del ganador, reteniendo con firmeza la primera posición. El ibérico mantiene su ventaja de 2:06 sobre Felix Gall y de 2:10 respecto a Primož Roglič, antes de disfrutar el merecido día de descanso este lunes.