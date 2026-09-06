"Creí que perdía mi oportunidad": Antonelli tras su histórica victoria en Monza

Monza es una pista que ha marcado la vida de Andrea Kimi Antonelli, fue en este circuito italiano donde en el 2024 debutó en la Fórmula 1 tomando parte en una práctica libre de viernes y terminando con un choque, una situación que generó críticas ante su inminente ascenso a la F1 en el 2025. Ahora, dos años después, su carrera de casa fue el escenario donde el joven de 20 años se adjudicó una de sus victorias más importantes.

Antonelli logró un hito al triunfar este domingo. Se convierte en el primer piloto en ganar en la F1 desde la posición 19 desde las 500 Millas de Indianápolis de 1954, cuando Bill Vukovich ganó desde esa posición, cuando la carrera era parte del calendario. Además, se convirtió en el primer italiano en ganar en casa desde Ludovico Scarfiotti con Ferrari en 1966.

El éxito le permite a Antonelli agrandar su ventaja en el campeonato de pilotos con 66 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell.

"Increíble, increíble. Estoy tan feliz y nunca podría haber imaginado estar aquí hoy. Pero logramos sacarlo adelante y estoy muy, muy feliz. Fue bastante aterrador en ese momento porque el asfalto se estaba rompiendo, pero aun así pensé que podía hacer la curva. Pero una vez que me fui un poco sobre la grava, me fui recto y dije: 'Tal vez he perdido mi oportunidad'", dijo Antonelli al hablar en la conferencia de prensa recordando el momento en los giros finales donde, en la lucha con Russell, se salió del circuito.

El ataque decisivo contra George Russell

A pesar del percance fuera de pista, el ritmo superior de su monoplaza le permitió recuperarse de inmediato, superar a George Russell en el giro 50 y cruzar la meta con una ventaja de 3.8 segundos.

El italiano detalló cómo ejecutó la estrategia para superar al británico en la recta final de la competencia:

"Afortunadamente, todavía teníamos el ritmo y logramos traerlo a casa. Después del segundo reinicio, estaba ahí arriba y sabía que podía tener una oportunidad de ganar. Así que sí, definitivamente creí en ello, especialmente cuando estaba detrás de George. Pero fue muy difícil escaparme. Entramos a pits y él se quedó afuera; sufrió un poco con sus neumáticos al final, mientras que con neumáticos más frescos pude aumentar el ritmo y gestionar la victoria".