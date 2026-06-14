"Ellos valen 850 millones": Dick Advocaat minimiza la goleada sufrida por Curazao ante Alemania

La Selección de Curazao tuvo un complicado debut en la Copa Mundial 2026 tras caer por un contundente 7-1 frente a Alemania, resultado que la dejó en el último lugar del Grupo E. Sin embargo, el técnico Dick Advocaatevitó dramatizar la derrota y destacó la enorme diferencia existente entre ambas selecciones.

Tras el encuentro, el experimentado estratega neerlandés defendió el esfuerzo de sus jugadores y aseguró que el marcador debe analizarse considerando el contexto deportivo y económico de cada equipo.

"No es una vergüenza": Advocaat saca la calculadora

En la conferencia de prensa posterior a la sacudida en el terreno de juego, Advocaat pidió analizar la derrota con cabeza fría, poniendo sobre la mesa el valor de mercado de ambas plantillas para justificar el marcador.

No es una vergüenza contra un equipo como ese. Ese equipo vale 850 millones y Curazao, 25”, disparó con honestidad el estratega, evidenciando que el milagro era prácticamente imposible ante los teutones.

El entrenador admitió que esperaba una actuación más competitiva de su equipo ante una de las potencias del futbol internacional, aunque reconoció que los errores defensivos fueron determinantes en el desarrollo del partido.

Esperábamos hacer más frente a Alemania, pero no pudimos. Fueron muy fuertes y nos encajaron algunos goles fáciles. Los jugadores saben que, si pierden, no deben desanimarse”.

Curazao no se rinde y busca dar la sorpresa en el Mundial

A pesar de iniciar con el pie izquierdo y una diferencia de goles que asusta, el seleccionador mantiene la fe intacta de que el torneo todavía les tiene guardada una alegría en las siguientes jornadas de la Fase de Grupos.